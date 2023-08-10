النصر يُغادر للطائف استعدادًا لمواجهة الهلال

غادرت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى الطائف، استعدادًا لمواجهة الهلال في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023.

النصر إلى الطائف

ونشر حساب النادي الرسمي على منصة “إكس”، صورًا من مغادرة الفريق الأول لكرة القدم، وعلق قائلًا: “نستعد الآن للمغادرة.. شكرًا جماهير العالمي في أبها.. نلقاكم قريبًا”.

وعلى الصعيد الميداني، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي لويس كاسترو، حصة تدريبية صباحية في أبها قبل المغادرة، وأدى اللاعبون تدريبات استشفائية وتدريبات تكتيكية.

ونجح العالمي في التأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية 2023، بعد الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة العراقي في الدور نصف النهائي، بهدف دون رد سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.