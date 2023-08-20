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قادمًا من صفوف بورتو

النصر يُنهي صفقة أوتافيو

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
النصر يُنهي صفقة أوتافيو
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير النصراوية، الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو، لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يضم أوتافيو

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن أوتافيو غير متواجد في تشكيل بورتو لمباراة فارنزي في الدوري البرتغالي، مؤكدًا أن ذلك بسبب إتمام انتقاله إلى صفوف النصر بشكل رسمي.

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وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي الأمر ذاته عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، حيث شدد على أن صفقة انتقال النجم البرتغالي من بورتو إلى النصر تمت بالفعل، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات.

أوتافيو نصراوي
تصميم للاعب بقميص النصر – المصدر @FabrizioRomano

وكانت تقارير قد أكدت أن النصر عرض على بورتو ضم أوتافيو مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يُقدر بـ60 مليون يورو، على 3 دفعات، وسيوقع اللاعب البرتغالي على عقد مع العالمي لمدة 3 سنوات.

ويملك أوتافيو صاحب الـ28 عامًا مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 372 مباراة بقميص فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 47 مرة وصنع 90 هدفًا.

أوتافيو
النجم البرتغالي – المصدر @B24PT

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

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