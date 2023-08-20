النصر يُنهي صفقة أوتافيو

تترقب الجماهير النصراوية، الإعلان الرسمي عن التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بورتو، البرتغالي أوتافيو، لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر يضم أوتافيو

وأشار خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، إلى أن أوتافيو غير متواجد في تشكيل بورتو لمباراة فارنزي في الدوري البرتغالي، مؤكدًا أن ذلك بسبب إتمام انتقاله إلى صفوف النصر بشكل رسمي.

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي الأمر ذاته عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، حيث شدد على أن صفقة انتقال النجم البرتغالي من بورتو إلى النصر تمت بالفعل، وتم الانتهاء من كافة الإجراءات.

وكانت تقارير قد أكدت أن النصر عرض على بورتو ضم أوتافيو مقابل دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي يُقدر بـ60 مليون يورو، على 3 دفعات، وسيوقع اللاعب البرتغالي على عقد مع العالمي لمدة 3 سنوات.

ويملك أوتافيو صاحب الـ28 عامًا مسيرة مميزة، حيث إنه خاض 372 مباراة بقميص فريقي إنترناسيونال البرازيلي وبورتو البرتغالي، وساهم في تسجيل 137 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 47 مرة وصنع 90 هدفًا.

صفقات النصر الأجنبية

وفي حالة إتمام التعاقد مع النجم البرتغالي، سيكون الصفقة الأجنبية الخامسة للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بعد كل من؛ الإيفواري سيكو فوفانا، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني.