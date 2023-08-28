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لتدعيم صفوفه هذا الصيف

النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٩ مساءً
النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تواصل إدارة نادي النصر، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، لتدخل في مفاوضات مع نجم ضمك، عبدالله العمار.

عبدالله العمار يقترب من النصر

وأكدت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع إدارة ضمك، بشأن التعاقد مع عبدالله العمار صاحب الـ29 عامًا، ومن المتوقع أن يكون التوقيع، مساء اليوم الاثنين.

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وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم عبدالله العمار ضمن قائمة الأكثر تداولًا خلال دقائق معدودة، حيث أعرب مشجعو النصر عن سعادتهم بهذه الصفقة، لإمكانياته الفنية والبدنية المميزة.

عبدالله العمار
العمار – المصدر @SPL

ويُعد عبدالله العمار من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، وظهر بشكل مميز معه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين، ليقوده لخطف تعادل قاتل أمام الرياض.

وتعاقد النصر مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم كل من؛ السنغالي ساديو ماني، البرتغالي أوتافيو، الإسباني إيمريك لابورت، البرازيلي ألكسندر تيليس، الإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

ساديو ماني
ساديو – المصدر @AlNassrFC

النصر يواجه الشباب غدًا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

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