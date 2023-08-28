الأحساء والدمام تسجلان أعلى درجات حرارة اليوم النصر يُنهي صفقة عبدالله العمار اليوم السعودية تشارك في 19 لعبة بـ دورة الألعاب الآسيوية جامعة الإمام عبدالرحمن تحدد موعد المقابلات للوظائف الصحية الأسهم السعودية تنهي ثاني جلسات الأسبوع باللون الأحمر الاستماع لتلاوة 48 متسابقًا في التصفيات النهائية لمسابقة الملك عبدالعزيز جيمس بينغ: الاتحاد يُقدم عرضًا بـ150 مليون يورو لضم صلاح إنذار أحمر من الأرصاد: أمطار غزيرة على الليث والقنفذة توقيع عقد تمويل مشروع مدينة البن في الباحة بـ72 مليون ريال اتفاق جيرارد يبحث عن فوز غائب ضد الهلال
تواصل إدارة نادي النصر، لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية هذا الصيف، لتدخل في مفاوضات مع نجم ضمك، عبدالله العمار.
وأكدت قناة الكأس عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن نادي النصر توصل إلى اتفاق مع إدارة ضمك، بشأن التعاقد مع عبدالله العمار صاحب الـ29 عامًا، ومن المتوقع أن يكون التوقيع، مساء اليوم الاثنين.
وتفاعلت الجماهير مع هذه الأنباء عبر منصة “إكس”، ليصبح اسم عبدالله العمار ضمن قائمة الأكثر تداولًا خلال دقائق معدودة، حيث أعرب مشجعو النصر عن سعادتهم بهذه الصفقة، لإمكانياته الفنية والبدنية المميزة.
ويُعد عبدالله العمار من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، وظهر بشكل مميز معه في دوري روشن السعودي هذا الموسم، ونجح في تسجيل هدفين، ليقوده لخطف تعادل قاتل أمام الرياض.
وتعاقد النصر مع أكثر من صفقة عالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث ضم كل من؛ السنغالي ساديو ماني، البرتغالي أوتافيو، الإسباني إيمريك لابورت، البرازيلي ألكسندر تيليس، الإيفواري سيكو فوفانا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.
على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب، مساء يوم غد الثلاثاء، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.