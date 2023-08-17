النصيري يُبدع مع نادي إشبيلية في 2023

واصل النجم المغربي الدولي يوسف النصيري، تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية خلال منافسات عام 2023، ليُحقق رقمًا مميزًا.

تألق يوسف النصيري

وشارك يوسف النصيري بشكل أساسي في مباراة نادي إشبيلية ضد مانشستر سيتي بالأمس في نهائي كأس السوبر الأوروبي، ونجح في هز الشباك، وهدد مرمى الفريق الإنجليزي بأكثر من فرصة.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، بمستوى يوسف النصيري مع نادي إشبيلية، بعدما نجح في تسجيل 18 هدفًا في عام 2023، وهو أعلى رقم بين جميع اللاعبين الحاليين في الدوري الإسباني الممتاز في جميع المسابقات.

ولفتت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إلى أن النصيري يتفوق على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي نجح في إحراز 15 هدفًا خلال منافسات العام الحالي.

نادي إشبيلية يخسر السوبر الأوروبي

ولعب إشبيلية ضد مانشستر سيتي على ملعب “كارايسكاكيس” في اليونان، في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، قبل أن يفوز السيتيزنز بركلات الترجيح بنتيجة 5\4.

وخاض مانشستر سيتي مباراة كأس السوبر الأوروبي 2023، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، فيما شارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي إشبيلية بصفته بطلًا للدوري الأوروبي.