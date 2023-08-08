النفط يرتفع نحو 1% بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

تحولت أسعار النفط للارتفاع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي هذا العام لمستويات قياسية، كما زادت من توقعات أسعار الخام خلال العامين الجاري والمقبل.

توقعات ارتفاع إنتاج النفط

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي لمستويات قياسية عند 12.8 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 12.6 مليون برميل يوميًّا.

وأوضح التقرير الشهري لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل، أنه مع ارتفاع الإنتاجية المتوقعة على مستوى الآبار وارتفاع أسعار النفط الخام، ترتفع الإنتاجية في الولايات المتحدة لمستويات قياسية تبلغ نحو 13.1 مليون برميل يوميًّا في عام 2024.

زيادة إنتاج الخام عالميًّا

كما أظهر التقرير توقعات زيادة إنتاج الخام عالميًّا بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًّا خلال العام الجاري، حيث يزداد الإنتاج خارج “أوبك” بمقدار 2.1 مليون برميل يوميًّا، ليعوض جزئيًا انخفاض إنتاج “أوبك”.

ورفعت الوكالة الحكومية من توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت الفوري، ليبلغ 82.62 دولار للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، قبل ارتفاعات متوقعة خلال العام المقبل تصل إلى 86.48 دولار للبرميل.

سعر برميل النفط العام المقبل

كما زادت من توقعاتها لخام غرب تكساس الوسيط إلى 77.79 دولار للبرميل خلال عام 2023، على أن يصل إلى 81.48 دولار للبرميل في العام المقبل.

وحد من مكاسب الخام بيانات الجمارك الصينية، والتي أظهرت انخفاض الصادرات 14.5% في يوليو على أساس سنوي، في أكبر وتيرة تراجع منذ فبراير 2020، في حين كان متوقعًا تراجعها 12.5%، كما تراجعت الواردات بنسبة 12.4%، أي أكثر من ضعف وتيرة التراجع المتوقعة والبالغة 5%، مما يزيد المخاوف بشأن مدى تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

البيانات الرسمية للمخزونات

كما أوضحت بيانات الجمارك لدى أكبر مستورد للنفط في العالم، تراجع إجمالي شحنات الخام إلى 43.69 مليون طن متري أو 10.29 مليون برميل يوميًّا في يوليو، بعدما سجلت 12.67 مليون برميل يوميًّا في يونيو.

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، غدًا الأربعاء، البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بتراجع مخزون الخام 233 ألف برميل، بعد الهبوط القياسي خلال الأسبوع الماضي الذي تجاوز 17 مليون برميل.

ارتفاع العقود الآجلة

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.95% بما يعادل 83 سنتًا عند 86.17 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت خلال اليوم إلى 83.32 دولار.

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم سبتمبر بنسبة 1.2% أو 98 سنتًا، ليسجل 82.92 دولار للبرميل، بعد أن تراجع خلال التداولات إلى 79.90 دولار.