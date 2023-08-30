بكاء وصراخ أثناء اهتزاز طائرة بسبب التقلبات الجوية النفط يرتفع ويسجل أعلى تسوية خلال أسبوعين رونالدو يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي لحظة استقبال خريج بمرتبة الشرف الأولى من جامعة بريستول في لندن النقل: التحقق من بطاقات التشغيل للشاحنات سيعزز القطاع اللوجستي إحباط بيع طفل في العراق واعتقال والده ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بعد ختام الجولة الرابعة منفذو جرائم في قبضة الأمن أحدهم تنكر في عباءة نسائية لا غالب أو مغلوب بين الخليج والحزم حقيقة غرق فندق عائم في الأقصر المصرية
ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، في ظل تقييم آفاق الطلب والعرض في سوق الخام، مع تسجيل صادرات الخام الروسي أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، وتحرك أكبر البنوك الصينية لخفض أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي نقلتها “بلومبرج”، ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام عن طريق البحر بمقدار 880 ألف برميل يوميًّا على أساس أسبوعي إلى 3.4 مليون برميل يوميًّا، خلال الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.
وارتفع متوسط شحنات الخام لأربعة أسابيع بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا، خلال نفس الفترة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة.
ونقلت الوكالة عن مصادر على دراية بالأمر، اتجاه أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين لخفض أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية للمرة الثالثة على الأقل خلال عام، بما يتراوح بين 5 و20 نقطة أساس، لمواجهة تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.
وزاد من مخاوف تقلص إمدادات الخام، اشتداد قوة الإعصار “إداليا” مع توجهه صوب ساحل خليج فلوريدا الأمريكي بعد تجاوز كوبا، حيث من المتوقع أن يصل الشاطئ غدًا الأربعاء، في ظل التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي والتأثير على إنتاج النفط.
وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.35 مليون برميل.
وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.25% بما يعادل 1.04 دولار عند 84.91 دولار للبرميل، لتسجل العقود الأكثر نشاطًا أعلى تسوية خلال أسبوعين.
كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.3% أو 1.06 دولار، ليسجل 81.16 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ الرابع عشر من أغسطس.