النفط يرتفع ويسجل أعلى تسوية خلال أسبوعين

ارتفعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات، في ظل تقييم آفاق الطلب والعرض في سوق الخام، مع تسجيل صادرات الخام الروسي أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، وتحرك أكبر البنوك الصينية لخفض أسعار الفائدة.

ارتفاع صادرات النفط الروسي

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات التي نقلتها “بلومبرج”، ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام عن طريق البحر بمقدار 880 ألف برميل يوميًّا على أساس أسبوعي إلى 3.4 مليون برميل يوميًّا، خلال الأسبوع المنتهي في 27 أغسطس.

وارتفع متوسط شحنات الخام لأربعة أسابيع بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا، خلال نفس الفترة مقارنة بالأسابيع الأربعة السابقة.

أسعار الفائدة في الصين

ونقلت الوكالة عن مصادر على دراية بالأمر، اتجاه أكبر البنوك المملوكة للدولة في الصين لخفض أسعار الفائدة على الودائع بالعملة المحلية للمرة الثالثة على الأقل خلال عام، بما يتراوح بين 5 و20 نقطة أساس، لمواجهة تدهور قطاع العقارات وضعف الإنفاق الاستهلاكي وتراجع نمو الائتمان.

وزاد من مخاوف تقلص إمدادات الخام، اشتداد قوة الإعصار “إداليا” مع توجهه صوب ساحل خليج فلوريدا الأمريكي بعد تجاوز كوبا، حيث من المتوقع أن يصل الشاطئ غدًا الأربعاء، في ظل التنبؤ بانقطاع التيار الكهربائي والتأثير على إنتاج النفط.

مخزونات النفط

وينتظر صدور تقرير معهد البترول الأمريكي عن مخزونات النفط في وقت لاحق اليوم، وكذلك من المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بهبوط مخزون الخام 1.35 مليون برميل.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر نوفمبر بنسبة 1.25% بما يعادل 1.04 دولار عند 84.91 دولار للبرميل، لتسجل العقود الأكثر نشاطًا أعلى تسوية خلال أسبوعين.

صعود الخام الأمريكي

كما صعد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.3% أو 1.06 دولار، ليسجل 81.16 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ الرابع عشر من أغسطس.