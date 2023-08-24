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النفط يسجل أدنى تسوية خلال 4 أسابيع

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
النفط يسجل أدنى تسوية خلال 4 أسابيع
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين تراجع المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل بيانات أظهرت تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي خلال الشهر الجاري.

تراجع مخزونات النفط

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، تراجع مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 6.1 مليون برميل، وهو أكثر من المتوقع بانخفاض 2.85 مليون برميل.

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وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن مخزونات النفط الخام الأمريكية بلغت 433.5 مليون برميل حتى 18 أغسطس، وهي أقل بنسبة 2% عن متوسط الخمس سنوات.

استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي

وأوضحت القراءة الأولية لمسح “ستاندرد آند بورز جلوبال”، استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال شهر أغسطس، حيث تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020، وانخفض في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ فبراير الماضي.

وقال “هيرويوكي كيكوكاوا” المحلل لدى “نيسان سيكيوريتيز”: “المستثمرون مترددون في اتخاذ مراكز كبيرة قبل منتدى جاكسون هول؛ لأنهم يبحثون عن أدلة على الخطوة التالية من الاحتياطي الفيدرالي”.

تأثير مخاوف أسعار الفائدة

وأضاف “كيكوكاوا”، أنه من المتوقع أن يطغى تأثير المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الطلب في الصين، على تخفيض الإمدادات من “أوبك بلس” على المدى القصير، حسبما نقلت “رويترز”.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أكتوبر بنسبة 0.95% بما يعادل 82 سنتًا عند 83.21 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية خلال أربعة أسابيع.

أدنى تسوية للبرميل

كما انخفض سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.95% أو 75 سنتًا، ليسجل 78.89 دولار للبرميل، وهي أدنى تسوية منذ السادس والعشرين من يوليو.

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