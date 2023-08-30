النقل: التحقق من بطاقات التشغيل للشاحنات سيعزز القطاع اللوجستي

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أكدت الهيئة العامة للنقل أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بإلزام جميع الجهات الحكومية بالتحقق عند التعاقد مع الناقلين من توفر بطاقة تشغيل الصادرة من الهيئة العامة للنقل للشاحنات والمركبات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام، سيسهم في زيادة حوكمة القطاع اللوجستي، وتعزيز تضافر الجهود لمكافحة التستر في النقل، إضافةً إلى تحفيز وتمكين الناقل النظامي؛ مما سينعكس على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاع.
وأوضحت الهيئة أن بطاقة التشغيل للشاحنات ومركبات النقل هي وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح لمركبة النقل بالعمل في نشاط نقل البضائع أو نشاط تأجير الشاحنات أو النقل للحساب الخاص على الطرق، وتتضمن جميع بيانات المتعلقة بالمركبة المستخدمة، وتُتيح الهيئة العامة للنقل إمكانية إصدار بطاقات التشغيل من خلال بوابة نقل الإلكترونية: naql.sa.