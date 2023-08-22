النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها

في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة النقل انتهاء أعمال السلامة والصيانة المنفذة في عقبة شعار، أكدت الهيئة العامة للطرق أنه سيتم افتتاحها عقب استكمال عدد من الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة.

أعمال السلامة والصيانة

وذكر حساب “938” التابع للهيئة العامة للطرق على منصة “إكس” أنه تم تنفيذ أعمال السلامة والصيانة على العقبة في الوقت المحدد.

وأضاف أنه سيتم افتتاحها بعد استكمال عدد من الإجراءات اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة بإشراف إمارة منطقة عسير وهيئة التطوير.

4 أشهر إغلاق

وكان من المقرر أن يعود طريق عقبة شعار، اليوم الثلاثاء، لاستقبال مركبات المسافرين والموظفين والمنتقلين بين سراة وتهامة منطقة عسير ليسهم في اختصار المعدل الزمني للمسافرين.

ويمثل طريق عقبة شعار شريانًا حقيقيًا ورافدًا مهمًا للحركة التجارية والسياحية والعملية والصحية، والتي افتتحت في ثمانينيات القرن الماضي بطول 14 كم واشتمل إنشاؤها على شق الصخور وفتح 11 نفقًا ونصب 32 جسرًا.

ويأتي افتتاح العقبة بعد أربعة أشهر من الإغلاق في 6 شوال للعام الماضي في مشروع حُددت أهدافه برفع مستوى السلامة على العقبة، ورفع جودة الطريق، وتمكين الحركة السياحية في المنطقة.