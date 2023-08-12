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قبل مواجهة النصر اليوم

النهائيات السعودية تُبشر الهلال باللقب

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٦ مساءً
النهائيات السعودية تُبشر الهلال باللقب
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مواصلة تألقه أمام الفرق السعودية في البطولات الخارجية، وتحقيق الفوز أمام النصر اليوم.

نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

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وكان الأزرق قد تأهل إلى نهائي البطولة العربية 2023 بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @UAFAAC

تفوق الهلال في النهائيات السعودية

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثالث نهائي أمام فريق سعودي على صعيد كافة البطولات العربية، وكان الأزرق طرفًا في المواجهتين السابقتين، ونجح في تحقيق الفوز وحصد اللقب خلالهما.

نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

وواجه الزعيم، الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في نهائي البطولة العربية عام 1994، ونجح الأزرق في تحقيق الفوز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

ولعب الهلال ضد النصر في نهائي البطولة العربية لأبطال الكؤوس في عام 2000، وتمكن الأزرق من الفوز بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم عن طريق محمد الشهلوب، قبل أن يسجل فيصل أبو اثنين التعادل بالخطأ في مرماه، وأحرز عبدالله الجمعان هدف الفوز في الأشواط الإضافية من ركلة جزاء.

كأس البطولة العربية
كأس البطولة – المصدر @UAFAAC

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