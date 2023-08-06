بنك المنشآت الصغيرة يطلق مبادرة تمويلك بيومين تقنية طريف تفتح باب القبول المباشر لعدد من التخصصات النيابة العامة تعيد التذكير بجريمة التحرش وعقوبتها النصر يتقدم على الرجاء بثلاثية في الشوط الأول تنفيذ حكم حد الحرابة بمواطنين قتلا مقيمًا دهسًا وسرقا متعلقاته بالرياض كريستيانو رونالدو يمنح النصر التقدم ضد الرجاء قصة سجين تاجر بالمخدرات: ضيعت حياتي بـ200 ألف ريال ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك المغرب مشجع يسأل ساديو ماني عن محمد صلاح التعاون يضم أندري جيريتو حتى 2025
أعادت النيابة العامة التذكير بأن نظام مكافحة جريمة التحرش يهدف إلى الحيلولة دون وقوعها، ومكافحتها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية، والأنظمة.
وعرّفت النيابة العامة جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وكانت النيابة العامة أوضحت في وقت سابق، أنه يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على ارتكاب جريمة تحرش بالعقوبة المقررة بالجريمة، كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
وكذلك يعاقب كل من قدم بلاغًا كيديًّا عن جريمة تحرش أو ادعى كيدًا تعرضه لها بالعقوبة المقررة للجريمة.