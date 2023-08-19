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داعية إلى عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب

النيابة العامة تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات بالمباريات

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٦ مساءً
النيابة العامة تهيب بالجماهير الرياضية احترام الأنظمة والتعليمات بالمباريات
المواطن - واس

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أكد مصدر مسوؤل في “النيابة العامة” أهمية التزام الجماهير الرياضية بأنظمة ولوائح إقامة المباريات الرياضية، من بينها عدم النزول لأرضية الملعب أو تعطيل اللعب أو التأثير على سلامة الآخرين أو ارتكاب أي سلوك مخالف.

وأهاب بجميع الجماهير الالتزام بذلك وعدم مخالفة هذه التعليمات أو ارتكاب ما من شأنه تشويه الفعاليات أو المناسبات بشكل عام والرياضية بشكل خاص.

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