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بسبب موقفها من قادة الانقلاب

النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد

الجمعة ٢٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٢ مساءً
النيجر تمهل السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد
المواطن - فريق التحرير

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أمهلت وزارة الخارجية في النيجر، السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.

الموقف الفرنسي من النجير

وفي وقت سابق، كررت فرنسا موقفها من الوضع في النيجر، مؤكدة دعمها لجهود بلدان المنطقة لاستعادة الديمقراطية في هذا البلد، وفق ما قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية.

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وبحسب المصدر: كما أوضحت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية (كاترين كولونا)، يعود إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تتخذ قرارًا حول كيفية استعادة النظام الدستوري في النيجر، مهما كانت طبيعة القرار، في وقت أصبح خيار التدخل العسكري مستبعدًا.

فوض قائد الانقلاب في النيجر جيوش مالي وبوركينا فاسو التدخل على أراضي بلاده في حال التعرض لهجوم.

تدخل مالي وبوركينا فاسو

وبحسب البيان، فقد سمحت النيجر بتدخل مالي وبوركينا فاسو على أراضيها في حالة وقوع هجوم.

وفي سياق متصل أضاف رئيس مالي: إذا تجرأت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على غزو النيجر، فلن نتدخل فحسب، بل سنغزو نيجيريا عسكريًّا، لإعادة الفائز الشرعي في انتخابات عام 2023. نحن ندرك تمامًا الفائز الحقيقي في الانتخابات الرئاسية.

والثلاثاء، جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورًا الذي ما زال محتجزًا منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.

كما قال: غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر.

ورفضت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس رفضت إعلان الانقلابيين في النيجر عن فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات، في مؤشر إلى تعقّد جهود إنهاء الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

النظام الدستوري في النيجر

وذكر مفوّض الشؤون السياسية والسلم والأمن في المنظمة عبدالفتاح موسى في تصريحات لوسائل إعلام أنّ الفترة الانتقالية التي تستغرق ثلاث سنوات غير مقبولة.

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