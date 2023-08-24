الهريفي يكشف سبب تفوق صلاح على ساديو ماني

أكد نجم النصر السابق، فهد الهريفي، أن النجم السنغالي ساديو ماني أضاف الكثير للعالمي، إلا أنه يفتقد لمسته الأخيرة تكون ضعيفة، الأمر الذي جعل زميله السابق في ليفربول، المصري محمد صلاح يتفوق عليه.

ساديو ماني في النصر

وكان ساديو ماني قد انضم إلى صفوف النصر في الميركاتو الصيفي الحالي، قادمًا من بايرن ميونيخ، وشارك معه في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي توج العالمي بلقبها، بجانب خوضه أول جولتين بدوري روشن السعودي.

تعليق فهد الهريفي

وقال الهريفي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”: “ساديو ماني لاعب أحدث فرقًا كبيرًا في الثلث الهجومي.. يملك الحلول ويعتمد على نفسه بطريقة مختلفة عن الآخرين ويعجبني فيه اللياقة البدنية العالية حتى آخر دقيقة”.

وأضاف: “صحيح أنه يحتاج وقتًا حتى يدخل في المباراة، وقد يكون ذلك هو سبب تألقه في الشوط الثاني.. وهذا حدث في بعض مباريات البطولة العربية وأمام الاتفاق والتعاون وشباب الأهلي الإماراتي”.

وتابع: “أشعر أنه يعتمد أو يتكل على الآخرين في البداية كذلك لا يطلق حلوله إلا إذا تأخر الفريق وهذا خطأ كبير منه، فهو يملك مالا يملكه غيره، وهو الحل الفردي في السرعة والمهارة والاقتحام”.

وواصل فهد الهريفي حديثه عن ساديو ماني، قائلًا: “فلا ينسى أن هذا الحل هو سبب تميزه وهو ما يحتاجه الفريق من البداية، خاصة أنه الوحيد المتنوع في الثلث الهجومي الذي يعتمد على نفسه”.

واختتم الهريفي حديثه قائلًا: “كذلك لمسة ساديو ماني الأخيرة يجب أن يحرص عليها لأنها تكون ضعيفة بسبب مجهوده الكبير قبل التسديد.. وهذا ما جعل محمد صلاح أخطر وأكثر منه أهدافًا، بسبب تركيزه وحبه للتسجيل والتسديد”.