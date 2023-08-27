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لتدعيم مركز الظهير الأيسر

الهلاليون: ثيو هيرنانديز مطلبنا يا ابن نافل

الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
الهلاليون: ثيو هيرنانديز مطلبنا يا ابن نافل
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، بالتحرك والتعاقد مع النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر الفريق الكروي الأول بنادي ميلان الإيطالي.

ودشن جمهور الهلال وسمًا بعنوان “ثيو احتياج يا بن نافل” وذلك عبر منصة “إكس” حيث طالبوا بالتحرك وضم لاعب ميلان، لتدعيم مركز الظهير الأيسر مع وجود اللاعب ياسر الشهراني.

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لقب وحيد لـ ثيو هيرنانديز مع ميلان

ويلعب ثيو هيرنانديز مع ميلان منذ عام 2019 قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني، كما تُوج مع الميلان بلقب وحيد وهو لقب الدوري الإيطالي موسم 2021/ 2022.

ونجح نادي الهلال حتى الآن في التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم ومواطنه نيمار والصربي ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو والصربي سيرجي سافيتش بجانب ضم المدافع السعودي المخضرم حسان تمبكتي.

ثيو هيرنانديز

حسان تمبكتي

وفي وقت سابق، طالبت جماهير نادي الشباب، إيقاف انتقال اللاعب حسان تمبكتي لنادي الهلال، وذلك بعد حل مجلس إدارة النادي برئاسة خالد الثنيان.

وكانت الصفقة تسببت في إثارة الجدل في الوسط الرياضي السعودي في الأيام القليلة الماضية.

ودشن جمهور الشباب وسمًا في منصة “إكس” بعنوان “إيقاف انتقال تمبكتي مطلبنا”، وذلك بعد حل مجلس إدارة خالد الثنيان، حيث اعترضت فئات عريضة من جماهير الليث بجانب مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة السابق على إتمام الصفقة لنادي الهلال.

ثيو هيرنانديز

 

 

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