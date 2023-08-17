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بعد تردد أنباء عن احتمالية رحيله

الهلاليون: سالم الدوسري خط أحمر

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٩ مساءً
الهلاليون: سالم الدوسري خط أحمر
المواطن - محمد سمعه

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، إدارة فهد بن نافل بعدم التفريط في خدمات اللاعب سالم الدوسري، وذلك بعد تداول أنباء عن اتجاهه للرحيل عن أزرق الرياض لتراجع مستواه مؤخرًا.

ودشنت الجماهير عبر منصة “إكس” وسمًا بعنوان “سالم الدوسري خط أحمر” وذلك بعد حديث بعض الأنباء عن وجود اتجاه للاستغناء عن خدمات الدوسري بسبب الصفقات الهجومية التي تعاقد معها الهلال حيث نجح في ضم البرازيلي نيمار وبات قريبًا من ضم الصربي ألكساندر ميتروفيتش لاعب نادي فولهام الإنجليزي كما ضم مواطنه سيرجي سافيتش من لاتسيو الإيطالي.

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سبب انتقاد سالم الدوسري

وفي مطلع أغسطس الجاري، انتقدت فئات عريضة من جماهير الهلال، سالم الدوسري، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عن دعم لاعبي الأزرق بعد سلسلة من الانتقادات تعرضوا لها بسبب الأداء في مباراتي أهلي طرابلس الليبي والسد القطري في بطولة كأس الملك سلمان للأندية.

وكان الدوسري قال مؤخرًا: “لست مثل محرك السيارة ومن الطبيعي هبوط مستواي، يجب على الجماهير دعم اللاعبين”.

سالم الدوسري - 23

وأكدت الجماهير على أنه يجب على الدوسري التركيز في الملعب وليس إطلاق تصريحات تثير استفزازهم، مضيفين أن اللاعب في الـ3 مباريات لـ الهلال التي خاضهم في دور المجموعات لم يظهر بأفضل حال حتى يطلب دعم الجماهير.

كما انتقدت الجماهير الوزن الزائد الذي يُعاني منه سالم الدوسري وتسبب في إبطاء حركته في أرض الملعب.

يذكر أن الهلال كان وصل لنهائي كأس الملك سلمان للأندية يوم السبت الماضي وخسر اللقب أمام نادي النصر.

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