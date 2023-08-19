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الزعيم قدم نجمه البرازيلي ومالكوم وياسين بونو أمام 60 ألف متفرج

الهلاليون عن حفل نيمار: نادينا يتسم بالاحترافية ولا يلتفت للأسماء

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ مساءً
الهلاليون عن حفل نيمار: نادينا يتسم بالاحترافية ولا يلتفت للأسماء
المواطن - محمد سمعه

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أعربت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال عن سعادتها بـ حفل نيمار وتقديمه للجماهير في مدرجات ملعب الملك فهد الدولي، وذلك قبل انطلاق مباراة الفيحاء مساء اليوم في دوري روشن.

وكان الإعلامي وليد الفراج نشر جزءًا من حفل تقديم اللاعب البرازيلي عبر حسابه في منصة ” إكس” قائلًا: ” حتى في استقبال اللاعبين، الأزرق يكسب”.

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الهلال مؤسسة تدار باحترافية

وقال مشجع هلالي يُدعى عبدالله الخضيري: ” الهلال ناد مؤسسي احترافي كان طوال مسيرته يتمتع بإدارات احترافية تقدم العمل والجهد ولا تلتفت للأسماء مما أوصل الهلال لهذا المستوى العالي من التنظيم والتنسيق الناجح في كافة أوجه نشاطاته”.

بينما قال حساب يُدعى ” وسم 511″ : “الهلال دائمًا يغرد خارج السرب”.

وقالت فئات أخرى من جماهير الأزرق إن الهلال غير وبسبب بطولاته وشعبيته الكبرى فمن الطبيعي أن يقدم الأفضل عند استقبال نجومه الجدد.

حفل نيمار - حفل تقديم نيمار - الهلال - ملعب الملك فهد

تفاصيل حفل نيمار

وشهد الجمهور الحاضر عروضًا بالألعاب النارية والطائرات المسيّرة كما حدث في حفل تقديم الاتحاد لنجمه الفرنسي كريم بنزيما وحفل تقديم النصر لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تقديم مالكوم

وشهد حفل نيمار اليوم، تقديم كذلك مواطنه مالكوم والحارس المغربي ياسين بونو المنضمين حديثًا للزعيم.

تقديم ياسين بونو

وكان النجم البرازيلي وصل إلى الرياض مساء أمس الجمعة، حيث فور نزوله من الطائرة قوبل نيمار بترحاب كبير حيث حصل على مشروب القهوة السعودي وقامت الجماهير بتحيته، حيث قام أحدهم بمنحه باقة ورود بعد وصوله.

 

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