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الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٣ مساءً
الهلاليون عن نيمار: الصفقة الأعظم بالدوري السعودي
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الهلالية عن سعادتها بقُرب الانتهاء من إجراءات التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا رسميًا، واصفة إياه بـ”الصفقة الأعظم” في الدوري السعودي للمحترفين.

نيمار هلالي لموسمين

وتُشير كافة التقارير إلى حسم نادي الهلال لصفقة نيمار، حيث سيخضع لفحوصات طبية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، قبل توقيع العقود رسميًا لمدة موسمين، على أن يسافر إلى السعودية هذا الأسبوع.

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نيمار
النجم البرازيلي – المصدر footmercato

الصفقة الأعظم بالدوري

وتفاعلت الجماهير مع أنباء انتقال النجم البرازيلي إلى صفوف الأزرق، ليصبح وسم الصفقة الأعظم ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وعلق نايف قائلًا: “ما أحد يختلف أنّها الصفقة الأعظم فنيًا وتسويقيًا”.

وكتب ناصر: “صفقة إعلامية تُضاهي صفقة كريستيانو رونالدو، صفقة فنية تفوق صفقة كريم بنزيما، صفقة متكاملة من جميع النواحي بلا أدنى شك.. الصفقة الأعظم في الدوري السعودي”.

نيمار
تصميم للاعب بقميص الهلال – المصدر @Santi_J_FM

وقال مصطفى كومي: “بالنسبة لي الصفقة الأعظم هي صفقة نيمار لنادي الهلال لأنك جايب نجم عالمي لسه عنده 31 سنة، مش لاعب وصل لسن الـ38 وكان متوقع منه إنه يروح أي مكان خارج أوروبا تكون المنافسة فيه أقل حدة”.

وعلق سيف قائلًا: “مبروك مبروك يا هلاليين.. نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور هلالي، يا عالم حلمنا تحقق أخيرًا والله نستحق.. صفقة الجمهور الصفقة الأعظم تحسب لهم، الحمد لله مطالباتنا ما راحت عبث الله ينفع به”.

وتابعت جواهر نجد: “التقينا بالحلم وأصبح الخيال حقيقة.. لا شيء مستحيل دام ربك كريم، مساءكم هلالنا.. وبعيدًا عن الكهول.. الصفقة الأعظم في الكرة السعودية نيمار”.

نيمار
تصميم للاعب بقميص الهلال – المصدر @FabrizioRomano

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