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بعدما أبدى رغبته بمغادرة الشباب

الهلاليون لـ الوليد بن طلال: حسان تمبكتي مطلبنا

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
الهلاليون لـ الوليد بن طلال: حسان تمبكتي مطلبنا
المواطن - فريق التحرير

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طالبت الجماهير الهلالية، العضو الذهبي بالنادي، الأمير الوليد بن طلال، بالتكفل بصفقة انتقال نجم الشباب، حسان تمبكتي إلى صفوف الأزرق، لتدعيم الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

منافسة قوية على حسان تمبكتي

ويُعد حسان تمبكتي، من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ويمتد تعاقده حتى عام 2026، ليرتبط اسمه بأندية الاتحاد، الهلال، النصر والأهلي، الذين يرغبون في تدعيم دفاعهم.

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لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض

لقطات لحريق مستشفى الحبيب شمال الرياض

وخرج تمبكتي بالأمس؛ وأكد خلال برنامج “كورة” رغبته في المغادرة رسميًا عن الشباب هذا الصيف، وشدد على أنه جدد مع الفريق؛ حتى يستفاد النادي من رحيله ماليًا، بدلًا من الخروج مجانًا، مشيرًا إلى أنه أبلغ الإدارة بذلك.

حسان تمبكتي
تمبكتي

مطلبنا تمبكتي يا أبو خالد

وأشادت الجماهير الهلالية بالمدافع الشبابي، وأكدت أن الهلال في حاجة إلى خدماته، ودشنت وسم “مطلبنا تمبكتي يا بو خالد”، ليصبح ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم الأحد، عبر منصة “إكس”.

وعلق ناصر قائلًا: “الهلال يحتاج حسان تمبكتي، وحسان يجب أن يختار الهلال على جميع الأندية.. تاريخ مُشرف ومستقبل مُبشر ببطولات وإنجازات كبيرة”.

حسان تمبكتي
تصميم للاعب بقميص الهلال

وقال نواف: “سناتر الهلال المحليين منتهيين بمعنى الكلمة، ومتوسط أعمارهم كبير جداً، حضور حسان تمبكتي مهم جداً، حضوره ليس رفع جودة فقط بل حضوره احتياج ضروري جداً، نتمنى من الرئيس ومن الرمز أن يخلصون معه، لأن الفريق لا زال يحتاج التدعيم”.

وكتب البروفيسيور الأزرق: “والله مدري أنا كلامي بيوصل أو لا، لكن أنا أطلب أبونا الوليد بن طلال أن يحقق طلبنا ومعلش طال عمرك إذا كنا طماعين بس أنت عودتنا على الدلع”.

وتابع فرانك: “مع غياب كوليبالي لفترة 3 أسابيع أنت تحتاج قلب دفاع تعتمد عليه، حسان تمبكتي مطلب لكل الهلاليين، وكذلك الجمهور يثق بأنك عند دخولك بالصفقة راح تحسمها بأسرع وقت مثل ما فعلت سابقاً مع الحارس علي الحبسي”.

حسان تمبكتي
تمبكتي

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