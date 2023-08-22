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الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري

الثلاثاء ٢٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٦ مساءً
الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري
المواطن - فريق التحرير

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ردت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على ادعاءات جماهير النصر، بأن الهلال لم يتعامل جيدًا مع اللاعب المالي موسى ماريجا الذي غادر أزرق الرياض أمس، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الفريق.

القصة بدأت حينما تحدث عبدالفتاح عسيري لاعب الطائي بعد مباراة الاتحاد السبت الماضي في دوري روشن حيث قال لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “قررت الرحيل عن النصر لأنهم جعلوني أتدرب بمفردي، تنازلت عن كثير من الأشياء حتى قررت الرحيل والله لم يكتب لي التوفيق مع النصر”.

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مقارنة بين موقفي ماريجا وعبدالفتاح عسيري

جماهير نادي النصر اعترضت على تصريحات عسيري بعد قيام مجموعة كبيرة من جماهير الهلال بالحديث عن الأمر، مما دفع النصراويين للحديث عن أزمة ماريجا مع الهلال، حيث كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس فضّل استبعاد ماريجا من معسكر الأزرق في النمسا قبل شهر من الآن، حتى عاد النجم المالي وتدرب منفردًا في الرياض.

رد الهلاليون بأن مجلس إدارة فهد بن نافل وجه الشكر للاعب المالي، وقام الأخير بالرد على رسالة شكر الهلال بصورة احترافية، متحدثين في الوقت ذاته عن تصريحات عسيري التي كشفت المعاملة السيئة التي تعرض لها من إدارة النصر حتى يغادر الفريق.

وأشارت الجماهير الهلالية إلى أن من يغادر النصر فقد وُلد من جديد في مسيرته.

جدير بالذكر أن عبدالفتاح عسيري كان رحل عن النصر في العام الحالي وانضم لفترة قصيرة في نادي ماريهامن الفنلندي ثم تركه وعاد لـ دوري روشن من جديد من بوابة نادي الطائي.

 

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