الهلاليون: لم نفعل مع ماريجا كما حدث بين النصر وعسيري الاتحاديون : وجود منصور البلوي كان سيضمن تمبكتي لنا المودة تقدم جلسات التهيئة والتدرج لـ 10 آلاف طفل من أبناء الأسر المنفصلة احتراق ناقلة وقود في محافظة مرات استدعاء 41 مركبة من نوع هوندا بايلوت لخلل خطير تعليم الرياض يفتح التسجيل في إبداع 2024 لطلاب المتوسطة والثانوية النقل تنهي أعمال عقبة شعار وإمارة عسير وهيئة تطويرها تؤخر افتتاحها رونالدو يزين التشكيل المتوقع لـ النصر ضد شباب الأهلي وفاة أردني وأطفاله الـ4 في حادث على طريق مكة الرياض بعد أداء العمرة ضوابط تحمل الدولة الرسوم والغرامات عن المركبات المسروقة
ردت فئات عريضة من جماهير نادي الهلال على ادعاءات جماهير النصر، بأن الهلال لم يتعامل جيدًا مع اللاعب المالي موسى ماريجا الذي غادر أزرق الرياض أمس، رغم تبقي موسم واحد في عقده مع الفريق.
القصة بدأت حينما تحدث عبدالفتاح عسيري لاعب الطائي بعد مباراة الاتحاد السبت الماضي في دوري روشن حيث قال لـ برنامج ” أكشن مع وليد” : “قررت الرحيل عن النصر لأنهم جعلوني أتدرب بمفردي، تنازلت عن كثير من الأشياء حتى قررت الرحيل والله لم يكتب لي التوفيق مع النصر”.
جماهير نادي النصر اعترضت على تصريحات عسيري بعد قيام مجموعة كبيرة من جماهير الهلال بالحديث عن الأمر، مما دفع النصراويين للحديث عن أزمة ماريجا مع الهلال، حيث كان المدرب البرتغالي جورجي جيسوس فضّل استبعاد ماريجا من معسكر الأزرق في النمسا قبل شهر من الآن، حتى عاد النجم المالي وتدرب منفردًا في الرياض.
رد الهلاليون بأن مجلس إدارة فهد بن نافل وجه الشكر للاعب المالي، وقام الأخير بالرد على رسالة شكر الهلال بصورة احترافية، متحدثين في الوقت ذاته عن تصريحات عسيري التي كشفت المعاملة السيئة التي تعرض لها من إدارة النصر حتى يغادر الفريق.
وأشارت الجماهير الهلالية إلى أن من يغادر النصر فقد وُلد من جديد في مسيرته.
جدير بالذكر أن عبدالفتاح عسيري كان رحل عن النصر في العام الحالي وانضم لفترة قصيرة في نادي ماريهامن الفنلندي ثم تركه وعاد لـ دوري روشن من جديد من بوابة نادي الطائي.
عبدالفتاح عسيري – لاعب #الطائي: أنا من قرر الخروج من النصر بعد أن قررت الإدارة أن أتدرب "لوحدي" .. طفشت وتنازلت عن أشياء لأخرج
#الاتحاد_الطائي#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) August 19, 2023