الهلاليون يحددون بديل جيسوس حال إقالته

طالب بعض من جمهور نادي الهلال، إدارة فهد بن نافل، بإقالة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس رغم الفوز على الرائد أمس في دوري روشن.

وعلى الرغم من الفوز الكبير الذي حققه الهلال ضد الرائد، إلا أن جيسوس تعرض لانتقادات عبر منصة “إكس”، وطالب البعض برحيله لتغيير مراكز اللاعبين، وفي مقدمتهم مالكوم، وأكدوا أنه لن يستمر طويلًا في حالة استمراره بهذه القناعات.

بديل جيسوس

الهلاليون طالبوا بالتعاقد مع الإسباني خولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لفريقي إشبيلية الإسباني وولفرهامبتون الإنجليزي كونه متاحًا حاليًا بعد رحيله عن وولفرهامبتون.

المدرب البرتغالي كان عاد لتدريب نادي الهلال بعد رحيله عن فريق فنربخشة التركي، حيث تفاجأت الجماهير الهلالية بالتعاقد معه رغم ترشيح عدد كبير من المدربين العالميين لتدريب الهلال بعد الأرجنتيني رامون دياز وكان منهم البرتغالي جوزيه مورينيو ومواطنه ماركو سيلفا مدرب فريق فولهام الإنجليزي.

وكان جيسوس تُوج ببطولة واحدة مع الهلال وكانت كأس السوبر السعودي في عام 2018.

يذكر أن الهلال حقق فوزًا كبيرًا أمس على نادي الرائد برباعية دون رد في ثالث جولات دوري روشن السعودي موسم 2023/2024.