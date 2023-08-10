الهلاليون يدعمون حبيب الوطيان قبل نهائي البطولة العربية

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أشادت الجماهير الهلالية بمستوى حارس المرمى حبيب الوطيان، وتوقعت تألقه خلال مواجهة النصر في نهائي البطولة العربية 2023 “كأس الملك سلمان للأندية”.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد النصر، عند الساعة التاسعة مساء يوم السبت المقبل، في نهائي البطولة العربية 2023، على ملعب الملك فهد الدولي، وسط صراع قوي لحصد اللقب.
ويشهد نهائي البطولة العربية، غياب حارس المرمى الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عبدالله المعيوف للإيقاف، بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الشباب في نصف النهائي، لتتأكد مشاركة حبيب الوطيان.
وحرصت الجماهير على دعم حبيب الوطيان، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر منصة “إكس”، وكتب هزاع الطواله: “الوطيان سبق وأن قاد الهلال للفوز على النصر في نهائي كأس الملك قبل ثلاثة مواسم، نثق بالكابتن حبيب”.
وقال الصحافي عايد العليوي: “حبيب الوطيان هذا النجم الذي أثق بقدراته كثيرًا حارس كبير، تمركزه واللعب بالقدمين وردة الفعل والتركيز العالي الذي يملكه يجعلني مطمئن جدًا على حراسة الهلال في النهائي.. بالتوفيق للحببب حبيب”.
وعلق حسن الناقور قائلًا: “أثق في الوطيان كثيرًا في النهائي.. جمهور الهلال كله يدعمك ويثق فيك، النهائيات ماهي غريبة عليك”، وقال عبدالله: “الوطيان مباراة ليست سهلة وإن شاء الله يقدم مستوى أفضل من اللي قدمه في المباراة السابقة”.
وكتب أبو عبدالعزيز: “صباح الخير.. حبيب الوطيان أول مباراة كانت لك مع الهلال كانت ضد النصر، شيء موب جديد عليك، وكلنا ثقه فيك هذه فرصتك اللي المفروض تتمسك بها بقوة، عطنا عمرك وورنا حصاد تدريباتك جهدك وعملك الوعد السبت”.
وتابع حساب يحمل اسم “سهم”: “للتذكير: حبيب الوطيان سيكون حارس الهلال في نهائي البطولة أمام النصر، حدث هذا الموقف 2021 بنهائي كاس الملك وقف الوطيان كالجبل امام هجوم النصر وحقق الهلال اللقب آنذاك”.
تصدي أول من الوطيان لتسديدة بانيغا🧤#الهلال_الشباب #كأس_الملك_سلمان_للأندية | #SSC pic.twitter.com/8jaoJrstK4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 9, 2023
#حبيب_الوطيان وتصدي للذكرى..
تسديدة رائعة من #حمدالله وحارس #الهلال يتألق#الهلال_النصر #كأس_الملك #أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/JzAzAJlIPc
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 28, 2020