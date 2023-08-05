صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية وذلك بعد الفوز على نادي الاتحاد بنتيجة 3-1 في دور ربع النهائي اليوم.

ملخص المباراة

وكان أزرق الرياض أنهى الشوط الأول متفوقًا بهدفين دون رد أحرزهما كل من الصربي سيرجي سافيتش وسالم الدوسري في الدقيقتين الـ 14 و الـ 48 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص البرازيلي رومارينيو الفرق لـ الاتحاد محرزًا الهدف الوحيد للعميد بالدقيقة الـ 56، ثم نجح بعدها مواطنه مالكوم في إضافة الهدف الثالث لـ أزرق الرياض من ضربة رأسية في الدقيقة الـ 70.

وأهدر الفرنسي كريم بنزيما لاعب الاتحاد فرصة تقليص الفارق وإحراز الهدف الثاني بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الـ 79.

سيواجه أزرق الرياض في نصف النهائي الفائز من مباراة الشباب والوحدة الإماراتي.

تشكيل مباراة الهلال والاتحاد

وقبل المباراة، جاء تشكيل الهلال مكونًا من: ” المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، روبن نيفيز، ميشايل ديلجادو، سالم الدوسري، سيرجي سافيتش، مالكوم”.

أما تشكيل نادي الاتحاد فجاء مكونًا من: ” مارسيلو جروهي في حراسة المرمى، مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، نغولو كانتي، إيجور كورونادو، صالح العمري، رومارينيو، جوتا، كريم بنزيما”.