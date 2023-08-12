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بعد الفوز بنهائي كأس الملك سلمان للأندية

الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٧ مساءً
الهلال بوابة كريستيانو رونالدو لتحقيق أول ألقابه مع النصر
المواطن - محمد سمعه

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أول ألقابه مع نادي النصر وذلك بعد الفوز اليوم على نادي الهلال بنتيجة 2-1 في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وكان النجم البرتغالي انضم لنادي النصر في يناير 2023 قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

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هديتان لـ كريستيانو رونالدو 

وبعد الفوز على الهلال فإن أزرق الرياض، أصبح بوابة النجم البرتغالي لتحقيق أولى ألقابه مع النصر والفوز بـ 6 ملايين دولار أمريكي مكافأة التتويج بلقب البطولة العربية.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم سجل الهلال هدف التقدم في الشوط الثاني من الوقت الأصلي عبر اللاعب البرازيلي ميشايل في الدقيقة الـ 50، ثم نجح العالمي عبر رونالدو في تسجيل هدف التعادل بعد 4 دقائق من طرد زميله المدافع عبدالإله العمري.

وحافظ النصر على فوزه وهو بـ 10 لاعبين ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه ويحصد 6 ملايين دولار أمريكي كمكافأة التتويج بالبطولة.

رونالدو النصر والهلال نهائي كأس الملك - سلمان للأندية

النصر ضد الاتفاق

يذكر أن النصر سيواجه فريق الاتفاق بعد غد الاثنين في الجولة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، حيث رفضت رابطة دوري المحترفين التأجيل لفريقي الهلال والنصر.

ويسعى رونالدو خلال الفترة المقبلة للتتويج بلقب دوري روشن وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.

النصر والهلال - رونالدو

 

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