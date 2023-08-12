الهلال عينه على اللقب الثالث

يأمل الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، في مواصلة التألق خلال منافسات النسخة الحالية من البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية، وتجاوز عقبة النصر اليوم.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وسط صراع قوي لحصد اللقب.

وكان الزعيم قد صعد إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

الهلال يسعى للتتويج

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد النصر اليوم، بهدف التتويج باللقب العربي الثالث، لفض الشراكة مع الشباب والاتفاق كأكثر الفرق السعودية تحقيقًا للبطولة، ومعادلة إنجاز الترجي التونسي والرشيد العراقي الأكثر فوزًا بـ3 ألقاب.

وسبق أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي البطولة العربية للأندية بمختلف مسمياتها 4 مرات، نجح في حصد اللقب مرتين وخسر مرتين في 1989 أمام الوداد المغربي و2019 ضد النجم الساحلي التونسي.

وتمكن الزعيم من التتويج بلقب البطولة العربية مرتين على التوالي في عامي 1994 و1995، على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد والترجي التونسي، ويطمح أن يكون لقبه الثالث اليوم أمام النصر.