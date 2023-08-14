الهلال في طريقه لإنهاء صفقة ميتروفيتش

تسعى إدارة نادي الهلال لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمزيد من الصفقات العالمية في الميركاتو الصيفي الحالي، لتقترب من التعاقد مع نجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ميتروفيتش في طريقه للهلال

وأكد الصحافي بشبكة “سكاي سبورتس”، الإيطالي رودي جاليتي، أن نادي الهلال يرغب في حسم المفاوضات والتعاقد مع ميتروفيتش، بعد نجاحه في الانتهاء من صفقة نيمار قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.

وأشار رودي جاليتي عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن نادي الهلال أرسل الآن العقود لإدارة فولهام الإنجليزي، ومن المتوقع تطور الأمور سريعًا، وحسم صفقة النجم الصربي.

وفي السياق ذاته، أوضح خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر منصة “إكس”، أن نادي الهلال يواصل العمل حاليًا على إنهاء صفقة ميتروفيتش، حيث أنهى اتفاقه مع اللاعب، ويتفاوض حاليًا مع فولهام.

ويلعب ميتروفيتش صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

نيمار هلالي

على الجانب الآخر، تُشير كافة التقارير إلى حسم نادي الهلال لصفقة نيمار، حيث سيخضع لفحوصات طبية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، قبل توقيع العقود رسميًا لمدة موسمين، على أن يسافر إلى السعودية هذا الأسبوع.