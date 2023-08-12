الهلال لا يخسر الديربي في أغسطس

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، في ظل المنافسة القوية بينهما للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

نهائي كأس الملك سلمان للأندية

ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، مباراة الهلال ضد النصر في نهائي كأس الملك سلمان للأندية، عند الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

وكان الزعيم قد تأهل إلى نهائي كأس الملك سلمان للأندية بعد الفوز على الشباب بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد تجاوزه لعقبة الشرطة العراقي بهدف دون رد.

الهلال يتفوق في أغسطس

وتُعد مباراة الهلال ضد النصر اليوم هي الثالثة بين الفريقين في شهر أغسطس، ونجح الأزرق في حسم الديربي لصالحه في المواجهتين السابقتين، ما يُحفز اللاعبين لمواصلة التألق وتحقيق الفوز الثالث.

ولعب الفريقان للمرة الأولى في أغسطس، في نهائي بطولة كأس السوبر السعودي عام 2015 التي أُقيمت في العاصمة البريطانية لندن، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز بهدف دون رد سجله البرازيلي كارلوس إدواردو.

وكانت مباراة الهلال ضد النصر الثانية في أغسطس خلال منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تقابلا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وتمكن الأزرق من حسم الديربي لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف.