الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية

يطمح الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في المباريات الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز عقبة أبها اليوم.

الهلال يتألق

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الهلال، بعد قليل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا في المباريات الافتتاحية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، حيث خاض 15 مباراة، ولم يخسر أي لقاء، حيث حقق 14 فوزًا، وتعادل وحيد.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “وخاض الأزرق مباراتين منهما قبل ذلك أمام أبها، فاز في الأولى 3\0 في سبتمبر 2009، فاز في الثانية 4\2 في أغسطس 2019”.

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، كالتالي؛ ديفيز إيباسي، صالح القميزي، أحمد الحبيب، محمد ناجي، زكريا سامي، كريتشوفياك، فرانسوا كامانوا، فهد الجميعة، أروش ماتيتش، سعد بقير وسعد السلولي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.