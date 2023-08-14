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الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية

الإثنين ١٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
الهلال لا يخسر المباراة الافتتاحية
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الهلال بقيادة المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس، لمواصلة تألقه في المباريات الافتتاحية بالدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز عقبة أبها اليوم.

الهلال يتألق

وتنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الهلال، بعد قليل، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي.

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نادي الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال سجلًا مميزًا في المباريات الافتتاحية ببطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، حيث خاض 15 مباراة، ولم يخسر أي لقاء، حيث حقق 14 فوزًا، وتعادل وحيد.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “وخاض الأزرق مباراتين منهما قبل ذلك أمام أبها، فاز في الأولى 3\0 في سبتمبر 2009، فاز في الثانية 4\2 في أغسطس 2019”.

أبها ضد الهلال
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Alhilal_FC

تشكيل مباراة اليوم

وجاء تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، كالتالي؛ ديفيز إيباسي، صالح القميزي، أحمد الحبيب، محمد ناجي، زكريا سامي، كريتشوفياك، فرانسوا كامانوا، فهد الجميعة، أروش ماتيتش، سعد بقير وسعد السلولي.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الهلال كالتالي؛ عبدالله المعيوف، محمد البريك، محمد جحفلي، علي البليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير، سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلغادو وعبدالله الحمدان.

مباراة أبها ضد الهلال
تشكيل أبها – المصدر @abhaFC

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