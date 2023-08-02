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بعد فوزه على الوداد بثنائية

الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٤ مساءً
الهلال لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي المغربي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

سافيتش يسجل الهدف الأول

وبدأت مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق بقوة، أملًا في هز الشباك سريعًا.

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وواصل الزعيم ضغطه، وكاد أن يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 19، بعد عرضية مميزة من عبدالله الحمدان، إلا أن تسديدة ميشيل ديلغادو أبعدها حارس المرمى، لتتحول إلى ركلة ركنية.

مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

ورد الفريق المغربي، بهجمة عن طريق زهير المترجي، ولكن عبدالله المعيوف تصدى لها عند الدقيقة 27، قبل أن يحتسب الحكم تسلل، ليواصل الفريقان محاولاتهما في مباراة الهلال ضد الوداد الرياضي.

وكاد الزعيم أن يفض اشتباك التعادل السلبي برأسية سافيتش عند الدقيقة 31، إلا أن القائم تصدى لكرته، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 40، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الهلال ضد الوداد الرياضي بهدف نظيف.

سافيتش
سافيتش – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد الوداد الرياضي

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، وحصل لاعب الوداد على بطاقة صفراء عند الدقيقة 47 بعد تدخل قوي على سالم الدوسري، وسجل الفريق المغربي هدف التعادل عند الدقيقة 55، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الهلال ضد الوداد الرياضي
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وتمكن زكريا دراوي من تسجيل التعادل عند الدقيقة 64 من تسديدة قوية، إلا أن روبن نيفيز أحرز التقدم بعد دقيقتين، لتشتعل المواجهة أملًا في إحراز هدف آخر، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الهلال ضد الوداد الرياضي بنتيجة 2\1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل وصافة المجموعة الثانية في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما تجمد رصيد الوداد عند نقطتين في المركز الأخير.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

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