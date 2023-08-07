الهلال يتجه لحسم صفقة ميتروفيتش

تتجه إدارة نادي الهلال، لحسم صفقة نجم فولهام، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وأكد الإعلامي حمود القحطاني عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن إدارة نادي الهلال عادت لحسم صفقة ميتروفيتش مع فولهام، مؤكدًا أن النادي الإنجليزي اشترط مبلغًا محددًا لبيعه، وتعمل إدارة الأزرق على إيداعه حاليًا.

وكان نادي الهلال قد وضع النجم الصربي كخيار ثان بعد مهاجم نابولي، النيجيري فيكتور أوسيمين، الذي دخلت الإدارة في مفاوضات معه خلال الفترة الماضية، وقدمت عرضين بـ120 و140 مليون يورو، ولكن تم رفضهما.

وأشارت تقارير إلى أن الهلال منح نادي نابولي مهلة لمدة 48 ساعة، من أجل الموافقة على التعاقد مع أوسيمين، وانتهت المهلة بالأمس، دون التوصل إلى اتفاق، الأمر الذي دفع الإدارة للعودة إلى خيار ضم ميتروفيتش.

أبرز أرقام ميتروفيتش

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.