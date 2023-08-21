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قادمًا من نادي الشباب

الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٣ مساءً
الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن تعاقده مع النجم حسان تمبكتي قادمًا من نادي الشباب، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر حساب الهلال عبر منصة “إكس” مقطع فيديو لـ تمبكتي بقميص الهلال بعنوان: “بالنهاية أنا هلالي”.

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وكانت تقارير كشفت أن قيمة صفقة انتقال تمبكتي إلى الهلال كلفت خزينة أزرق الرياض 90 مليون ريال ليكون أغلى لاعب سعودي.

تصريحات مثيرة من حسان تمبكتي

وتسببت تصريحات تمبكتي التي قال فيها إنه يريد الرحيل عن الشباب، في جعل خالد البلطان رئيس الشباب السابق يهاجم اللاعب حيث قال: “إدارة الثنيان سمحت لحسان تمبكتي الخروج للإعلام والحديث عن عقده، وما قامت به اعتبره (فيلم هندي) لبيع عقده من الإدارة، وأمر مخجل”.

وتابع رئيس نادي الشباب السابق حديثه للإدارة، قائلًا: “إذا كنت عاجزًا عن بقاء تمبكتي مع الشباب فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعبًا للفريق، ويحمد ربه تمبكتي وفرنا له متطلباته”.

وأضاف: “تعاملت مع حسان تمبكتي بكل شهامة وقت إصابته ولم أفاوضه وقت ضعفه.. إذا أردت الخروج لا تذكر اسمي.. حسان أنت لاعب صغير والمستقبل أمامك لا تبني مسيرتك على كذبة”.

حسان تمبكتي

واختتم البلطان: “تمبكتي كان راتبه 33 ألف ريال شهريًّا ووصل لـ 850 ألفًا.. إذا كان تمبكتي يعتقد أن الكذب علي طريقه للخروج (عليه أن يخاف الله فيني).. أنا تركت الرياضة ولكن لا يضطروني للعودة حتى لا أجعلهم يندمون”.

أما الأمير عبدالرحمن بن تركي العضو الذهبي في نادي الشباب فقال لـ برنامج “برا الـ 18” على قناة SSC: “لم تتم استشارتنا في موضوع بيع عقد حسان تمبكتي؛ عدم إشراكنا هو عزلنا عن المشهد.

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