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قادمًا من فولهام الإنجليزي

الهلال يتعاقد مع Mitrovic رسميًا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٥ مساءً
الهلال يتعاقد مع Mitrovic رسميًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال مساء اليوم عن تعاقده مع اللاعب الصربي Mitrovic قادمًا من نادي فولهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب الهلال عبر منصة ” إكس” فيديو لتعاقد أزرق الرياض مع اللاعب الصربي رسميًا، حيث قال: ” أنا متحمس دفاعك مرعوب”.

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الهلال يبرم سابع صفقاته

وتعد صفقة ميتروفيتش هي سابع صفقة يبرمها الهلال في فترة الانتقالات الصيفية بعد ضم كل من السنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والصربي سيرجي ميلينكوفيتش والمغربي ياسين بونو والبرازيلي مالكوم ومواطنه نيمار.

وكان المدير الفني لفولهام، البرتغالي ماركو سيلفا، قد رفض التعليق على رحيل النجم الصربي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولكنه أكد أنه لن يكون متواجدًا في مواجهة برينتفورد، اليوم السبت.

Mitrovic

مسيرة Mitrovic

ويلعب صاحب الـ28 عامًا، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولهام قادمًا من نيوكاسل يونايتد في صيف عام 2018، وبات من أساطيره، حيث خاض 205 مباريات، وسجل 111 هدفًا وقدم 22 تمريرة حاسمة.

ويُعد ميتروفيتش، أفضل هداف في تاريخ منتخب صربيا الأول لكرة القدم، حيث خاض معه 81 مباراة، ونجح في تسجيل 52 هدفًا، وتبلغ قيمته التسويقية 28 مليون يورو، وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

يذكر أن اللاعب Mitrovic سبق له وأن لعب في صفوف فريق أندرلخت البلجيكي وبارتيزان بلجراد الصربي ثم لعب مع نادي فولهام خلال الفترة من 2018 إلى 2023.

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