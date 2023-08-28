قصة سجين من ترويج المخدرات للقضبان: فقدت أهم شيء بالحياة ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية موعد مباريات الدوري السعودي غدًا سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر مسلح يتحصن في جامعة نورث كارولينا والشرطة تحاصر أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة
أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن.
وسجل ثنائية أزرق الرياض كل من البرازيلي مالكوم واللاعب سالم الدوسري في الدقيقتين الـ 24 والـ41.
هدددددف!⚽
مالكوم وهدف هلالي أول⚽️
الهلال 1 × 0 الاتفاق#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/ClQU7d0OYS
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023
أمام أنظار مانشيني..
سالم يضيف ثاني الأهداف الهلالية.. ⚽⚽#دوري_روشن_السعودي#الهلال_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/5sn5isOidB
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 28, 2023