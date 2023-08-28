الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وسجل ثنائية أزرق الرياض كل من البرازيلي مالكوم واللاعب سالم الدوسري في الدقيقتين الـ 24 والـ41.