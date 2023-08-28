Icon

قصة سجين من ترويج المخدرات للقضبان: فقدت أهم شيء بالحياة Icon ثنائية فوزير تمنح الرائد التفوق ضد الرياض بالشوط الأول Icon الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول Icon جدول محاكمات ترامب قبيل الانتخابات التمهيدية مزدحم للغاية Icon موعد مباريات الدوري السعودي غدًا Icon سنة سجن وغرامة نصف مليون ريال عقوبة تصوير الآخرين بالجوال Icon ضبط مقيم تنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بالخبر Icon مسلح يتحصن في جامعة نورث كارولينا والشرطة تحاصر Icon أم تحذر من ألعاب شهيرة منتشرة تسبب التبول اللاإرادي Icon أطعمة صحية تعرضك لأمراض قاتلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٦ مساءً
الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أنهى نادي الهلال الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن.

وسجل ثنائية أزرق الرياض كل من البرازيلي مالكوم واللاعب سالم الدوسري في الدقيقتين الـ 24 والـ41.

قد يهمّك أيضاً
أفضل طريقة لإبعاد النمل عن المنازل

أفضل طريقة لإبعاد النمل عن المنازل

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا

ميلان يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بثنائية في بولونيا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ البداية للمتدرب
السعودية اليوم

إلزام المنشأة المدربة لبرنامج تمهير بتحديد تاريخ...

السعودية اليوم
ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي بالدين
السعودية اليوم

ترخيص شركة جديدة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي...

السعودية اليوم
لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق يحتاج إلى وقت
آخر الاخبار

لويس كاسترو: مباراة الغد مصيرية وبناء الفريق...

آخر الاخبار
إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ البلاد
العالم

إسبانيا تضبط أكبر شحنة للكوكايين في تاريخ...

العالم
وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا “تبادل”
حصاد اليوم

وظائف بـ الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا...

حصاد اليوم
إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول وبرد غدًا
السعودية اليوم

إنذار أحمر على الباحة: أمطار غزيرة وسيول...

السعودية اليوم
جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ
الرياضة

جمهور نادي الشباب يصنع التاريخ

الرياضة
السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة لمواطني المملكة المتحدة
السعودية اليوم

السعودية تطلق ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة...

السعودية اليوم