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الهلال يحسم صفقة أخرى بنفس وقت التفاوض مع نيمار

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
الهلال يحسم صفقة أخرى بنفس وقت التفاوض مع نيمار
المواطن - محمد سمعه

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يحسم نادي الهلال صفقة هجومية حاليًا في نفس وقت تفاوضه مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

نجم فولهام لايزال مطلوبًا في الهلال

وذكر الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو وخبير الانتقالات عبر حسابه في منصة ” إكس” : ” الهلال يسعى حاليًا لحسم صفقة المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش نجم فولهام في نفس وقت التفاوض مع نيمار نجم باريس سان جيرمان، صفقة اللاعب البرازيلي في مرحلتها الأخيرة”.

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وأضاف رومانو: ” رغم إغراءات الهلال، لايزال فولهام متمسكًا بتواجد ميتروفيتش ضمن صفوفه”.

ميتروفيتش
ميتروفيتش – المصدر @RudyGaletti

تفاصيل صفقة نيمار

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة نيمار، على أن يوقع اللاعب البرازيلي مع الأزرق لمدة 3 مواسم؛ وسيحصل على 100 مليون يورو سنويًا.

وبشأن الأنباء المتداولة عن إعارة النجم البرازيلي إلى برشلونة، قال فابريزيو رومانو: “لا توجد فرصة لإعارة اللاعب البرازيلي من الهلال إلى برشلونة رغم الأخبار التي انتشرت مؤخرًا.. ولا حتى يوجد احتمالية لحدوث هذا الأمر”.

نيمار - برشلونة - الهلال - نادي الهلال

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

 

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