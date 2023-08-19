الهلال يستهدف تجاوز الفيحاء في ليلة تقديم نيمار

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الفيحاء في دوري روشن السعودي، والتي ستشهد تقديم النجم البرازيلي نيمار كلاعب جديد في صفوف الأزرق.

مباراة الهلال ضد الفيحاء

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الفيحاء، عند الساعة التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

ويدخل الزعيم مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم؛ بهدف تحقيق الفوز ومواصلة انطلاقته المميزة في دوري روشن السعودي، خاصة أن البرازيلي نيمار سيتواجد في المدرجات؛ لمتابعة المواجهة.

ويعول المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس على خبرات لاعبي الزعيم والحضور الجماهيري الكبير، لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، وملاحقة الأهلي والاتفاق على صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

على الجانب الآخر، يدخل الفريق البرتقالي مباراة الهلال ضد الفيحاء اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه في الجولة الأولى على الخليج بنتيجة 3\1، ويطمح لاعبيه للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأزرق المدجج بالنجوم.

تقديم نيمار قبل مباراة اليوم

وسينطلق حفل تقديم نيمار عند الساعة 7:15 مساء، وجهزت الجماهير تيفو مميزًا له، وحمل كلمة WELCOME، وصورة لوجه النجم البرازيلي؛ للترحيب به، بعد انضمامه إلى الفريق لمدة موسمين، قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان.