الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم

تعمل إدارة نادي الهلال على حسم صفقة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وانضمامه لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم سريعًا.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة نيمار، على أن يوقع اللاعب البرازيلي مع الأزرق لمدة 3 مواسم؛ وسيحصل على 100 مليون يورو سنويًا.

وعلق خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “يعمل الهلال على حسم صفقة النجم البرازيلي اليوم.. المفاوضات جارية وتتقدم إلى مراحل حاسمة مع جميع الأطراف المشاركة”.

الهلال لن يُعير نيمار إلى برشلونة

وبشأن الأنباء المتداولة عن إعارة النجم البرازيلي إلى برشلونة، قال فابريزيو رومانو: “لا توجد فرصة لإعارة نيمار من الهلال إلى برشلونة رغم الأخبار التي انتشرت مؤخرًا.. ولا حتى يوجد احتمالية لحدوث هذا الأمر”.

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.