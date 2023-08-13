Icon

مانشيني يُناقش بنود العقد مع مسؤولي الاتحاد السعودي غدًا Icon نائب رئيس الشؤون الإسلامية بمالي: الحملة على الإسلام تستوجب توحيد الصف وجمع الكلمة Icon التعادل يحسم مباراة توتنهام وبرينتفورد Icon لقطات لأمطار أغسطس في لبنان وسط درجات حرارة قياسية Icon التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وليفربول Icon الإمارات تنفي تزويد أي من أطراف الصراع بالسودان بالسلاح والذخيرة Icon أصحاب الأهداف الافتتاحية بالدوري السعودي آخر 5 مواسم Icon اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من أدوات الدين بقيمة 35.9 مليار ريال Icon السديس يزور الربيعة لبحث التنسيق وتوطيد التعاون Icon الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي

الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم

الأحد ١٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
الهلال يسعى لحسم صفقة نيمار اليوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الهلال على حسم صفقة نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا، وانضمامه لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم سريعًا.

الهلال يقترب من حسم الصفقة

وأكدت تقارير مؤخرًا أن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن صفقة نيمار، على أن يوقع اللاعب البرازيلي مع الأزرق لمدة 3 مواسم؛ وسيحصل على 100 مليون يورو سنويًا.

قد يهمّك أيضاً
طرد عبدالإله العمري بعد تدخله على مالكوم

طرد عبدالإله العمري بعد تدخله على مالكوم

العثور على آلاف القطع البلاستيكية في قلب الإنسان لأول مرة

العثور على آلاف القطع البلاستيكية في قلب الإنسان لأول مرة

وعلق خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة “إكس” قائلًا: “يعمل الهلال على حسم صفقة النجم البرازيلي اليوم.. المفاوضات جارية وتتقدم إلى مراحل حاسمة مع جميع الأطراف المشاركة”.

نيمار
النجم البرازيلي

الهلال لن يُعير نيمار إلى برشلونة

وبشأن الأنباء المتداولة عن إعارة النجم البرازيلي إلى برشلونة، قال فابريزيو رومانو: “لا توجد فرصة لإعارة نيمار من الهلال إلى برشلونة رغم الأخبار التي انتشرت مؤخرًا.. ولا حتى يوجد احتمالية لحدوث هذا الأمر”.

نيمار مطلب شبابي
النجم البرازيلي – المصدر psgtalk

وأشارت تقارير إسبانية خلال الأيام القليلة الماضية، إلى أن النجم البرازيلي سينتقل إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي عبر صفقة بيع نهائي، ثم ينضم إلى صفوف برشلونة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

وكان المدير الفني الإسباني لويس إنريكي قد أكد لنيمار بأنه خارج حساباته في الموسم الرياضي الجديد، كما تم استبعاده من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد لوريان بالأمس في الدوري الفرنسي الممتاز.

نيمار

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا
حصاد اليوم

بايدن يثير غضب الجمهوريين بسبب أوكرانيا

حصاد اليوم
وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر
وظائف

وظائف شاغرة في محطة بوابة البحر الأحمر

وظائف
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة وأتربة على...

السعودية اليوم
20 مليون سوداني مهددون بالجوع
العالم

20 مليون سوداني مهددون بالجوع

العالم
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة نساء وفعل بهن الفاحشة قسرًا
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمواطن خطف عدة...

أخبار أمنية
هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب الرياح الشديدة
آخر الاخبار

هروب زوار من متنزه في تنومة بسبب...

آخر الاخبار
الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز
الرياضة

الجماهير تختار الأفضل بين فالكاو وإبراهيموفيتش وتيفيز

الرياضة
15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10 مدن سعودية
السعودية اليوم

15 حفلة غنائية و10 مسرحيات في 10...

السعودية اليوم