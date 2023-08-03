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في بطولة كأس الملك سلمان للأندية

الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد

الخميس ٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٠ مساءً
الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد
المواطن - فريق التحرير

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وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الطائف، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الاتحاد.

الهلال في الطائف

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إلى الطائف، وبدت علامات السعادة على اللاعبين بعد حسم التأهل.

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الهلال
جانب من وصول الفريق – المصدر @Alhilal_FC

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد فوزه على الوداد المغربي بالأمس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل وصافة المجموعة الثانية.

الهلال في كأس الملك سلمان للأندية
لاعبو الفريق – المصدر @Alhilal_FC

مواجهة الاتحاد بكأس الملك سلمان

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل العميد كمتصدر المجموعة الأولى.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح في تحقيق 3 انتصارات، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.

الاتحاد
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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