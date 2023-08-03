اقتحام قصر رئيس الوزراء البريطاني وتشويه واجهته يثير موجة غضب كبيرة الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد التجارة تستدعي وسادة الرضاعة الذاتية للأطفال طفلة سعودية سائحة في لندن: ما في أحلى من موسم الرياض اكتشاف أكبر مخلوق بحري بالعالم الأهلي يُنافس 3 فرق أوروبية على ضم فرانك كيسي استقرئوا طقس جهة السفر عند التخطيط لرحلة صيفية متظاهرون يغطون منزل ريشي سوناك بقماش أسود التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي ضد المصري بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الطائف، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الاتحاد.
ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إلى الطائف، وبدت علامات السعادة على اللاعبين بعد حسم التأهل.
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد فوزه على الوداد المغربي بالأمس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل وصافة المجموعة الثانية.
وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل العميد كمتصدر المجموعة الأولى.
وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح في تحقيق 3 انتصارات، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.