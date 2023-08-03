الهلال يصل الطائف استعدادًا لمباراة الاتحاد

وصلت، قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى الطائف، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد نظيره الاتحاد.

الهلال في الطائف

ونشر حساب النادي الرسمي عبر موقع “تويتر”، صورًا من وصول الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي خورخي جيسوس إلى الطائف، وبدت علامات السعادة على اللاعبين بعد حسم التأهل.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، بعد فوزه على الوداد المغربي بالأمس، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويحتل وصافة المجموعة الثانية.

مواجهة الاتحاد بكأس الملك سلمان

وضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال موعدًا مع الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، وذلك بعد تأهل العميد كمتصدر المجموعة الأولى.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، ونجح في تحقيق 3 انتصارات، ليتصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط.