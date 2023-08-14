الهلال يعلن رحيل أندري كاريلو

أعلن نادي الهلال، اليوم، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن رحيل النجم البيروفي أندري كاريلو والمنضم حديثًا لصفوف نادي القادسية.

وقال النجم البيروفي في مقطع فيديو مسجل عبر حساب النادي في منصة “إكس”: “الوداع لم يسبق لي أن فعلت هذا الأمر من قبل ولم يسبق أن كان من نقاط قوتي”.

رسالة كاريلو لجماهير الهلال

وأضاف: “بعد 5 سنوات أودع النادي وأودع الجماهير لكنني لن أودع السعودية، عشت لحظات حزينة وعشت أيضًا لحظات أخرى سعيدة بعد انضمامي لـ الهلال لكن شكرًا للجميع، لقد تمت معاملتي بأفضل طريقة، شكرًا للإدارة وللاعبين وللموظفين، سأغادر وأنا مشجع هلالي، وسأكون دائمًا جزءًا منكم”.

وكان اللاعب البيروفي صاحب الـ 32 عامًا حقق مع الهلال 9 ألقاب وهم 3 ألقاب في الدوري السعودي، ولقبان في كأس الملك، ولقبان في كأس السوبر السعودي، ولقبان في دوري أبطال آسيا.