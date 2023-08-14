الهلال يعلن رحيل أندري كاريلو صحف العالم تتحدث عن صفقة نيمار إلى الهلال قلق أمريكي من نية المجلس العسكري في النيجر محاكمة بازوم الشرطة الأمريكية تعتذر عن فيديو تقييد يد طفل بالشارع الشباب ينجو من الهزيمة أمام الأخدود بتعادل ثمين الاتفاق يقلب الطاولة على النصر ويخطف الفوز ليبيا تطالب لبنان بالإفراج عن نجل القذافي لا تجعلوا من الحمقى مشاهير.. عبارة تتردد ولا تطبق اجتماع سريع في برشلونة بعد قرار نيمار المفاجئ إطلاق دور مشرف للإدارة المدرسية عبر منصة مدرستي
أعلن نادي الهلال، اليوم، عبر حسابه في منصة “إكس”، عن رحيل النجم البيروفي أندري كاريلو والمنضم حديثًا لصفوف نادي القادسية.
وقال النجم البيروفي في مقطع فيديو مسجل عبر حساب النادي في منصة “إكس”: “الوداع لم يسبق لي أن فعلت هذا الأمر من قبل ولم يسبق أن كان من نقاط قوتي”.
وأضاف: “بعد 5 سنوات أودع النادي وأودع الجماهير لكنني لن أودع السعودية، عشت لحظات حزينة وعشت أيضًا لحظات أخرى سعيدة بعد انضمامي لـ الهلال لكن شكرًا للجميع، لقد تمت معاملتي بأفضل طريقة، شكرًا للإدارة وللاعبين وللموظفين، سأغادر وأنا مشجع هلالي، وسأكون دائمًا جزءًا منكم”.
وكان اللاعب البيروفي صاحب الـ 32 عامًا حقق مع الهلال 9 ألقاب وهم 3 ألقاب في الدوري السعودي، ولقبان في كأس الملك، ولقبان في كأس السوبر السعودي، ولقبان في دوري أبطال آسيا.
🎬 "كاريلو":"هلالي للأبـد" 💙#الهلال pic.twitter.com/R94FPpn9Td
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 14, 2023