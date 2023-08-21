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بعد مسيرة مميزة مع الفريق

الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
الهلال يعلن رحيل موسى ماريغا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الهلال، قبل قليل، عن رحيل المهاجم المالي موسى ماريغا، عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًا.

ماريغا يُغادر الهلال

وكشف نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن رحيل موسى ماريغا، بعد حصوله على 4 بطولات مع الفريق، وهي؛ دوري روشن السعودي، دوري أبطال آسيا، كأس الملك، كأس السوبر السعودي.

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موسى ماريغا
الهلال يودع ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

وكان المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، قد قرر استبعاد موسى ماريغا من معسكر الهلال الذي أُقيم في النمسا بشكل مفاجئ، حيث يُفضل ضم لاعب أجنبي آخر على مستوى عالٍ، يتناسب مع التكتيك الذي يعتزم تطبيقه.

وارتبط اسم ماريغا خلال الفترة الماضية بأكثر من ناد سعودي، كما أشارت تقارير إلى احتمالية انضمامه إلى صفوف الشباب، لتسهيل انتقال مدافعه حسان تمبكتي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ولكن لم يتم حسم الأمر حتى الآن.

موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @SPL

موسى ماريغا مع الهلال

وانضم ماريغا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في صيف عام 2021، قادمًا من بورتو البرتغالي، ويتبقى في عقده عام واحد، إلا أن الإدارة قررت رحيله، بعد التعاقدات القوية التي أبرمتها هذا الصيف.

وشارك موسى ماريغا في 75 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في جميع البطولات، وساهم في تسجيل 32 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 25 مرة، كما قدم 7 تمريرات حاسمة.

ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

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