الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

وكانت التقارير أشارت إلى أن النجم البرازيلي وقع لـ أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.