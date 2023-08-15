الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار الهلال يراقب كيلور نافاس سدايا والتعليم تتيحان التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل الكويت تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5 الحياة الفطرية تجند 30 فرقة ميدانية لمواجهة تزايد قرود البابون السجن 5 سنوات عقوبة حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية جماهير النصر تطلب ضم دي بروين رغم إصابته 6 صباحًا حملة للتوعية بأهمية تهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول مشهد مهيب.. صواعق وبروق تضرب قمة جبل شدا بالباحة
أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.
ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.
وكانت التقارير أشارت إلى أن النجم البرازيلي وقع لـ أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.
🎬 “O talento maravilhoso… que atrai a atenção de todos” @neymarjr 💙#نيمار_هلالي #الهلال pic.twitter.com/TTzADrVGJJ
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 15, 2023