Icon

الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار Icon الهلال يراقب كيلور نافاس Icon سدايا والتعليم تتيحان التسجيل في برنامج مبرمجي ذكاء المستقبل Icon الكويت تعلن رصد متحور فيروس كورونا EG.5 Icon الحياة الفطرية تجند 30 فرقة ميدانية لمواجهة تزايد قرود البابون Icon السجن 5 سنوات عقوبة حيازة ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية Icon جماهير النصر تطلب ضم دي بروين رغم إصابته Icon 6 صباحًا حملة للتوعية بأهمية تهيئة الأطفال للعام الدراسي الجديد Icon مدني جدة يخمد حريقًا في سطح مبنى غير مأهول Icon مشهد مهيب.. صواعق وبروق تضرب قمة جبل شدا بالباحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
الرياضة
حصاد اليوم
قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي

الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار

الثلاثاء ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
الهلال يعلن رسميًا تعاقده مع البرازيلي نيمار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال:  ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

قد يهمّك أيضاً
الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي

الريال يعلن إصابة ميليتاو بالرباط الصليبي

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

وكانت التقارير أشارت إلى أن النجم البرازيلي وقع لـ أزرق الرياض حتى صيف عام 2025.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك الهلال
الرياضة

رونالدو يضيف ثاني أهداف النصر في شباك...

الرياضة
برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل وتكامل” ينطلق غدًا في مكة
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. المؤتمر الإسلامي الدولي “تواصل...

السعودية اليوم
النصر يحسم صفقة أليكس تيليس
الرياضة

النصر يحسم صفقة أليكس تيليس

الرياضة
الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها الآخرون
السعودية اليوم

الحروب العبثية يشعلها الأقوياء ويعاني من عذاباتها...

السعودية اليوم
إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق نار
العالم

إخلاء الكونجرس وتعزيزات أمنية بعد سماع إطلاق...

العالم
كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء الحرب الكورية
العالم

كوريا الشمالية تطلق صاروخين قبيل ذكرى انتهاء...

العالم
محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية التوازن البيئي
السعودية اليوم

محمية الملك سلمان ترفع الوعي المجتمعي بأهمية...

السعودية اليوم
صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى
السعودية اليوم

صورة تذكارية تجمع ولي العهد وقادة مجلس...

السعودية اليوم