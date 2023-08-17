الهلال يعلن رسميًّا تعاقده مع الحارس ياسين بونو

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أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع الحارس ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.
ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.
ويأتي تعاقد الأزرق مع بونو وذلك بعد ضم البرازيلي نيمار أول أمس الثلاثاء وضم قبله الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم.
يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع.
🎬 ديمــا هـلال.. ديمــا أزرق 😎💙#الهلال pic.twitter.com/oe70RrPR3o
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) August 17, 2023