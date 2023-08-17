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قادمًا من إشبيلية الإسباني

الهلال يعلن رسميًّا تعاقده مع الحارس ياسين بونو

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٥ مساءً
الهلال يعلن رسميًّا تعاقده مع الحارس ياسين بونو
المواطن - محمد سمعه

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أعلن نادي الهلال قبل قليل عن تعاقده مع الحارس ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

الحارس ياسين بونو

ونشر حساب نادي الهلال عبر منصة “إكس” لقطات من ارتداء بونو لقميص نادي الهلال بعنوان: “ديما هلال، ديما أزرق”.

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ويأتي تعاقد الأزرق مع بونو وذلك بعد ضم البرازيلي نيمار أول أمس الثلاثاء وضم قبله الصربي سيرجي سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي والبرازيلي مالكوم.

ياسين بونو - الهلال - الحارس ياسين بونو

يذكر أن ياسين بونو كان شارك مع منتخب المغرب في مونديال 2022 بقطر، حيث ساهم في حصول منتخب المغرب على المركز الرابع.

ياسين بونو - الهلال - الحارس ياسين بونو

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