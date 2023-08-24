الهلال يكتسح الرائد برباعية

اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، مضيفه الرائد برباعية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

انتهت مباراة الهلال والرائد مساء اليوم بفوز أزرق الرياض برباعية دون رد وذلك ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال يضرب برباعية

وسجل اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش أول هدف له في دوري روشن بعد انضمامه لأزرق الرياض في الدقيقة الـ 42 من ضربة رأسية.

وفي الشوط الثاني، سجل الأزرق 3 أهداف عبر كل من سالم الدوسري هدفين في الدقيقتين الـ 56 و الـ 70 ، ثم سجل عبدالله الحمدان الهدف الرابع للأزرق في الدقيقة الـ 90.

أزرق الرياض، أصبح رصيده بعد الفوز 7 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الرائد عند صفر من النقاط متذيلًا جدول الترتيب.