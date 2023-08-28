الهلال يهزم الاتفاق بثنائية ويصعد للوصافة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال فوزًا ثمينًا على الاتفاق بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

الهلال ضد الاتفاق

وسجل أزرق الرياض ثنائية في الشوط الأول عبر كل من البرازيلي مالكوم وسالم الدوسري في الدقيقتين الـ 24 والـ42.

وفي الشوط الثاني، سجل عبدالله الحمدان هدفًا ولكن لم يُحتسب بداعي التسلل.

وبعد المباراة، أصبح رصيد أزرق الرياض 10 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز الخامس.