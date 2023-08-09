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في نصف نهائي كأس الملك سلمان

الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين.

تقدم الهلال مبكرًا

وبدأت مباراة الهلال ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح الأزرق في هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

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محمد كنو
كنو – المصدر @UAFAAC

وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح البطاقة الصفراء للاعب الشباب، ولعب البرتغالي روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة ويسجل الهدف الأول.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الضغط، وكاد مالكوم أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، ومرت رأسية سالم الدوسري بجوار القائم عند الدقيقة 18.

مباراة الهلال ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @UAFAAC

طرد المعيوف وضغط الشباب

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24، بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، ليدفع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بحبيب الوطيان بدلًا منه، ويُكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

طرد عبدالله المعيوف
لحظة طرد المعيوف

وتصدى الوطيان لتسديدة قوية من بانيغا فور نزوله، وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقوة، لاستغلال النقص العددي وتعديل النتيجة، وأهدروا العديد من الفرص.

وفي الوقت الذي اقترب فيه الليوث من التعادل، سجل مالكوم هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.

الهلال
لاعبو الفريق – المصدر @UAFAAC

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