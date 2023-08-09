الهلال يُنهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية على الشباب

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، بتقدم الزعيم بهدفين نظيفين.

تقدم الهلال مبكرًا

وبدأت مباراة الهلال ضد الشباب المقامة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، قبل أن ينجح الأزرق في هز الشباك بعد مرور 9 دقائق فقط.

وتدخل حسين الصبياني على ميشيل ديلغادو، ليحتسب الحكم خطأ، ويمنح البطاقة الصفراء للاعب الشباب، ولعب البرتغالي روبن نيفيز الكرة بشكل مميز، ليُقابلها محمد كنو برأسية رائعة ويسجل الهدف الأول.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الضغط، وكاد مالكوم أن يهز الشباك بالهدف الثاني عند الدقيقة 12، إلا أن تسديدته ذهبت أعلى المرمى، ومرت رأسية سالم الدوسري بجوار القائم عند الدقيقة 18.

طرد المعيوف وضغط الشباب

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لحارس مرمى الأزرق، عبدالله المعيوف عند الدقيقة 24، بعدما لمس الكرة بيده من خارج منطقة الجزاء، ليدفع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس بحبيب الوطيان بدلًا منه، ويُكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وتصدى الوطيان لتسديدة قوية من بانيغا فور نزوله، وضغط لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقوة، لاستغلال النقص العددي وتعديل النتيجة، وأهدروا العديد من الفرص.

وفي الوقت الذي اقترب فيه الليوث من التعادل، سجل مالكوم هدفًا ثانيًا في الوقت بدل الضائع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال ضد الشباب بتقدم الأزرق بهدفين دون رد.