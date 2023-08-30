الهيئة الملكية بالجبيل وينبع تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل وينبع عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) عبر برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة في الجبيل الصناعية وينبع الصناعية ورأس الخير على النحو التالي:
– مهندس الشبكة – عدد 1 – للجنسين – رأس الخير
– مهندس كهرباء – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– مراقب عمال طرق – عدد 4 – للرجال – الجبيل
– مشغل حاسب آلي- عدد 1 – للجنسين – رأس الخير
– مهندس ميداني أول – عدد 1 – للجنسين – ينبع
– مسؤول النظام – عدد 1 – للجنسين – ينبع
– كهربائي – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– عامل تثبيت أنابيب – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– عامل تصنيع – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– مشغل – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– مفتش سلامة – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– ميكانيكي سيارات – عدد 2 – للرجال – الجبيل
– أخصائي دعم تقني – عدد 1 – للجنسين – رأس الخير
– فني تركيب أنابيب – عدد 1 – للرجال – الجبيل
– محلل استجابة حوادث – عدد 1 – للرجال – رأس الخير
– أخصائي إدارة مشاريع – عدد 1 – للجنسين – رأس الخير
– منسق إدارة مشاريع – عدد 2 – للجنسين – رأس الخير
– مطور أعلى مواقع الشبكة العنكبوتية – عدد 1 – للجنسين – رأس الخير
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس
الرواتب الإجمالية تتراوح من 5,000 إلى 11,000 ريال حسب الوظيفة الشاغرة والمؤهل والخبرة.
– الجبيل
– ينبع
– رأس الخير
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: اضغط هنا