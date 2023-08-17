الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 24 وظيفة

موانئ تعلن إضافة خدمة الشحن الملاحية TLX إلى ميناء جدة الإسلامي أرقام إيغالو في الدوري السعودي قبل الانضمام للوحدة بريطانية تسعينية تحتفل بعيد ميلادها على ارتفاع 12 ألف قدم رومانو: ياسين بونو في الهلال لـ3 سنوات عودة الهدوء لأسعار النفط بعد تراجع 3 أيام بسبب الصين والفيدرالي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الجابون بذكرى الاستقلال جماهير الأهلي الأكثر حضورًا بالجولة الأولى فيرمينو يغيب عن مواجهة الطائي والأخدود جامعة الملك سعود الأولى عربيًا في تصنيف شانغهاي العالمي الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر (24) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي المشتريات
– أخصائي خصوصية البيانات
– رئيس عمليات الأماكن العامة
– مدير التحصيلات
– قيادة التنمية الثقافية والشؤون الدولية
– مدير ضمان الجودة
– معاون أول
– مدير المشروع
– مساعد تنفيذي (لا تتطلب خبرة)
– أخصائي أول إدارة التكاليف العامة
– مدير الاستثمار
– أخصائي استثمار أول
– مستشار تحليل الاستثمار
– مدير حفظ التراث العمراني
– إدارة الأعمال
– الإدارة
– إدارة الجودة
– إدارة المشاريع
– إدارة المخاطر
– إدارة البناء
– القانون
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– الاستثمار
– الآثار
– الأنثروبولوجيا
– التاريخ
– الفن والثقافة
– إدارة التراث الثقافي
– التخطيط الحضري
– التصميم
– اللغة الانجليزية
– علوم الكومبيوتر
– التكنولوجيا المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة المعمارية
– الهندسة
– أو ما يعادلها
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا