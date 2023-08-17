الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن عن 24 وظيفة

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن توفر (24) وظيفة (إدارية، قانونية، مالية، تقنية، هندسية) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا تتطلب الخبرة) حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي المشتريات

– أخصائي خصوصية البيانات

– رئيس عمليات الأماكن العامة

– مدير التحصيلات

– قيادة التنمية الثقافية والشؤون الدولية

– مدير ضمان الجودة

– معاون أول

– مدير المشروع

– مساعد تنفيذي (لا تتطلب خبرة)

– أخصائي أول إدارة التكاليف العامة

– مدير الاستثمار

– أخصائي استثمار أول

– مستشار تحليل الاستثمار

– مدير حفظ التراث العمراني

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة

– إدارة الجودة

– إدارة المشاريع

– إدارة المخاطر

– إدارة البناء

– القانون

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– الاستثمار

– الآثار

– الأنثروبولوجيا

– التاريخ

– الفن والثقافة

– إدارة التراث الثقافي

– التخطيط الحضري

– التصميم

– اللغة الانجليزية

– علوم الكومبيوتر

– التكنولوجيا المعمارية

– الهندسة المدنية

– الهندسة المعمارية

– الهندسة

– أو ما يعادلها

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– توفر المهارات أو الخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا