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زيارة أخصائي التغذية مهمة للمصابين بالمرض

الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري

الأحد ٢٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٧ مساءً
الوجبات المدرسية المنزلية تقي الطلاب من تقلبات السكري
المواطن - واس

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية أن الطلاب بحاجة إلى وجبة صحية تحتوي على نظام غذائي متكامل ومتوازن من العناصر اللازمة لنموهم، والتي توفر لهم الطاقة لنشاطهم الجسدي والعقلي وتدعم أجسامهم لمقاومة الأمراض بشكل عام، وللطلاب المصابين بالسكري بشكل خاص.

انخفاض السكري

وأوضحت المدينة أن انخفاض سكري الأطفال هو نقصان مستوى السكر في الدم عن 80 ملجم/ديسيلتر ومن أهم أعراضه صداع ورعشة في الجسم والأطراف وشعور بالجوع وغثيان وتعرق وفي حالة استمرار الانخفاض الشديد قد يدخل المريض في غيبوبة، وشددت بضرورة فحص السكر في الدم، فإذا كان 80 أو أقل يجب على الطالب تناول وجبة خفيفة (ساندويتش + عصير طبيعي) ويجب على الطالب تناول مشروب يحتوي على سكر إذا كان السكر في الدم 60 أو أقل، أو إضافة 3 ملاعق صغيرة سكر لنصف كوب ماء، ويفحص السكر مرة أخرى بعد 15 دقيقة، أما إذا كان الطالب فاقدًا للوعي فيجب عدم إعطائه أي مشروب عن طريق الفم وذلك تفاديًا لحدوث الاختناق، والعلاج يكون عن طريق حقنة الجلوكاجون ونقله فورًا إلى المستشفى.

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العصبية والغضب

وتابعت أما بالنسبة لارتفاع السكر في الدم وهو ارتفاع المستوى في الدم عن 200 ملجم/ديسيلتر، ومن أهم أعراضه العصبية والغضب الشديد والعطش الشديد ورائحة نفس كرائحة الأسيتون والدوخة وكثرة التبول، وفي حال ارتفع السكر لدى الطالب فيجب تناول الأدوية المنظمة للسكر والموصوفة من قبل الطبيب، وتناول كميات كبيرة من السوائل أو الماء وممارسة رياضة المشي وإعادة تحليل الدم بعد ساعة، وفي الحالات الشديدة يجب نقل الطالب للمستشفى.
وأشارت المدينة إلى أنه يجب تجهيز الوجبة للطالب من المنزل، وضرورة مشاركته في اختيار الأصناف، والتواصل مع المدرسة لمعرفة ما هي سياستها بالأكل الصحي والأصناف المقدمة بالمقصف، ولابد من مشاركته في اختياره للحقيبة الغذائية من حيث الشكل واللون، واستخدام الأكياس المخصصة لحفظ الأطعمة للأطفال بوجود رسومات عليها ووضع ملصقات على العبوة وكتابة بعض البطاقات بها عبارات أو رسومات بسيطة عن فوائد إحدى الأصناف المقدمة.
ووجهت المدينة إرشادات عامة للطفل المصاب بالسكري ومنها العمل على تثقيفه فيما يختص باختيارات الغذاء الصحي، إذ ينبغي أن يفهم السبب وراء أهمية تناول الغذاء الصحي وتناول الأغذية الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والخبز الأسمر و استبدال منتجات الحليب ومشتقاته كاملة الدسم بالنوع قليل الدسم أو خالي الدسم.

زيارة أخصائي التغذية

ونصحت بأهمية الانتظام في زيارة أخصائي التغذية للتأكد من إدخال الأطعمة المفضلة للطفل ضمن الخطة الغذائية الخاصة به، وعدم تناول العصائر المكتوب عليها شراب لأنها تتكون من ماء وسكر ومادة ملونة وتعمل على ارتفاع معدل السكر في الدم، والابتعاد قدر الإمكان عن تناول الحلويات والسكريات والأطعمة المعلبة ورقائق البطاطس والوجبات السريعة والمشروبات الغازية وتعليم الطفل كيفية استبدالها ببدائل صحية، وأيضًا الحفاظ على نظام غذائي متوازن يحتوي على ست وجبات (3رئيسية+3خفيفة) مع التوازن بين جرعات الإنسولين ومواعيد الوجبات وتحفيز النشاط البدني لدى الطفل باعتدال، مشددة على ضرورة تعريف المدرسة بالوضع الصحي للطالب وطرق التعامل معه في حال حدوث ارتفاع أو انخفاض للسكر، ويفضل للطلاب المصابين بالسكري في المراحل الأولى من الدراسة وضع سوارة تدل على أنه مصاب بالسكري للتعامل معه بما يتناسب مع حالته الصحية.

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