Icon

السعودية تلتزم بحقوق الإنسان وتقدم خدماتها لمخالفي الحدود رغم مزاعم رايتس ووتش Icon الأرصاد: أمطار ورياح على مكة المكرمة غدًا Icon كفيف تحتفي بتخريج 25 متدربًا في ختام دبلوم الحاسب الآلي Icon الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية Icon أول الراحلين عن النصر بعد ضم إيمريك لابورت Icon بوتين يعزي عائلة بريغوجين: رجل التضحيات Icon النسبة الذهبية لعلاقة زوجية مستقرة Icon الجماهير تهاجم توني كروس بسبب صفقة جابري فيجا والأهلي Icon مصدر مسؤول ينفي إدعاءات تقرير إحدى المنظمات بشأن الاعتداء على إثيوبيين أثناء عبورهم الحدود السعودية اليمنية Icon التربيع الأول لقمر صفر يزين سماء السعودية الليلة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الثالثة من دوري روشن

الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٦ مساءً
الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الطائي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ثلاثية لـ الوحدة

وكان فارس مكة سجل الهدف الأول عبر اللاعب فيصل فجر في الدقيقة الـ 34 من ركلة جزاء.

قد يهمّك أيضاً
شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها

شهود عيان يتحدثون عن انفجار طائرة فاغنر في الجو قبل سقوطها

حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة

حالة نادرة لولادة توأم بمتلازمة داون في مكة

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب سعيد المولد والنيجيري إيجالو الهدفين الثاني والثالث لـ فارس مكة في الدقيقتين الـ 62 والـ 92.

الوحدة ضد الطائي - 2

وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس مكة 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط.

الوحدة ضد الطائي - 3

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن فجرًا
العالم

لحظة وفاة مؤذن بفلسطين أثناء تلاوته القرآن...

العالم
وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع
حصاد اليوم

وظائف بالهيئة الملكية للجبيل وينبع

حصاد اليوم
إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر
السعودية اليوم

إنشاء منتجع إكونيكس أمالا على البحر الأحمر

السعودية اليوم
شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو الهلال والاتحاد
الرياضة

شعرة ياسر الأبرز .. أحداث أشعلت كلاسيكو...

الرياضة
السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب نفط صافر
السعودية اليوم

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب...

السعودية اليوم
الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو لـ الهلال
الرياضة

الوليد بن طلال يتكفل بصفقة ياسين بونو...

الرياضة
97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية في شهر
السعودية اليوم

97 مليار ريال قيمة الصادرات السلعية للسعودية...

السعودية اليوم
باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028
آخر الاخبار

باريس سان جيرمان يضم ديمبلي حتى 2028

آخر الاخبار