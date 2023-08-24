الوحدة يمطر شباك الطائي بثلاثية

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه الطائي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وكان فارس مكة سجل الهدف الأول عبر اللاعب فيصل فجر في الدقيقة الـ 34 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب سعيد المولد والنيجيري إيجالو الهدفين الثاني والثالث لـ فارس مكة في الدقيقتين الـ 62 والـ 92.
وبعد الفوز، أصبح رصيد فارس مكة 6 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الطائي عند 3 نقاط.