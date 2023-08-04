الوزن الزائد وراء إعدام امرأة في سنغافورة

أعدمت سنغافورة، امرأة بتهمة الوزن الزائد أثناء محاولة تهريب هيروين، وفقا لما كشفته وسائل إعلام أجنبية

بتهمة الوزن الزائد

وفي التفاصيل، وعلى مدار 20 عامًا، لم تشهد سنغافورة أي حالات إعدام، قبل أن تقدم على إعدام سجينة بتهمة الوزن الزائد.

وقالت شبكة “سي إن إن” الأمريكية إن سنغافورة أعدمت امرأة أُدينت بمحاولة تهريب هيروين، وهو أول إعدام لسجينة منذ ما يقرب من عقدين.

وتابع المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في سنغافورة بعد ساعات من الإعدام أن ساريديوي جماني (45 عامًا) أُعدمت، في سجن شانجي.

وحوكمت “جماني” بالإعدام في 2018، بعد إدانتها بحيازة 31 جرامًا من الهيروين، وتسمح قوانين سنغافورة بعقوبة الإعدام في حالة تهريب أي شيء يزيد على 15 جرامًا من الهيروين، ولذلك تم إعدامها بسبب الوزن الزائد.

ويعتقد أن “جماني” هي أول امرأة تُشنق في سنغافورة منذ أن أدين مصفف الشعر ين ماي ووين (36 عامًا) في 2004، بتهمة تهريب المخدرات.