الوليد بن طلال لـ نيمار: مرحبًا بك في الفريق رقم 1 في آسيا

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رحب الأمير الوليد بن طلال عضو شرف نادي الهلال، بالبرازيلي نيمار نجم الهلال الجديد وذلك بعد توقيعه عقود الانضمام للفريق حتى صيف عام 2025.
ونشر حساب الوليد بن طلال عبر منصة ” إكس” محادثة الأمير مع النجم البرازيلي الذي كان متواجدًا بجانب فهد بن نافل رئيس نادي الهلال في العاصمة الفرنسية باريس: ” مرحبًا بك صديقي نيمار أخيرًا سنراك في السعودية في الفريق رقم 1 في آسيا”.
وأضاف الوليد بن طلال: ” فهد بن نافل الذي بجانبك هو القائد الأول للفريق الأول في الشرق الأوسط وقارة آسيا، ونتطلع لرؤيتك قريبًا في الرياض”.
وأنهى مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل التعاقد مع النجم البرازيلي في العاصمة الفرنسية باريس حيث ستكون مدة التعاقد موسمين.
ونشر حساب الهلال الرسمي في منصة ” إكس” مقطع فيديو للتعاقد مع النجم البرازيلي حيث قال: ” أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.
وودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اللاعب البرازيلي، حيث قال الحساب الناطق باللغة العربية لـ باريس سان جيرمان عبر منصة ” إكس” : ” نيمار جونيور يغادر باريس سان جيرمان للتوقيع مع العلال السعودي، في 6 مواسم بالعاصمة، ترك اللاعب الدولي البرازيلي بصمته في تاريخ النادي، شكرًا لك أسطورة النادي على هذه السنوات”.
اهـلاً وسـهلاً #نيمــار – Welcome #NeymarJr#نيمار_هلالي@Alhilal_FC@Fahad_Alotaibi_@neymarjr https://t.co/vRcY7P1obA pic.twitter.com/EgkjMkLaZQ
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 15, 2023